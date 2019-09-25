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Рубрика: Власть

Судебным приставам разрешат взламывать двери для проверки ремонта

Текст: Владислав Куликов
Министерство юстиции России подготовило проект поправок в закон "Об исполнительном производстве": новые нормы прописывают порядок исполнения решения суда о доступе в квартиры граждан для проверки ремонта.
Фото: Сергей Коньков/ТАСС Фото: Сергей Коньков/ТАСС
Фото: Сергей Коньков/ТАСС

В крайнем случае, если должник упорно не пускает официальных гостей в свой дом, судебные приставы смогут открыть двери против его воли.

"При осуществлении принудительного доступа в помещение судебный пристав-исполнитель вправе при необходимости произвести взлом (разрушение) запирающих устройств, элементов и конструкций, препятствующих проникновению в указанные помещения и на указанные земельные участки, и их осмотр", говорится в проекте.

Фото: istockphoto.com
Приставы начали находить должников с помощью уличных камер

Как подчеркивают эксперты, важно понимать, что приставы в данном случае не будут являться инициаторами визита. Они только исполняют судебное решение. Доступ в квартиры граждан необходим жилищным инспекциям, когда есть основания полагать, что в квартире делается опасный ремонт, угрожающий соседям. Или если есть жалобы на антисанитарию, когда грязь и тараканы из захламленной квартиры расползаются по всему дому.

Когда к хозяину, затеявшему перепланировку, есть вопросы, жилищные инспекторы прежде всего придут к нему. На этом этапе все можно решить без суда и взлома. Если же хозяин не пустит визитеров в дом, такое право у него есть, инспекторы пойдут в суд за ключами. Суд обяжет владельца открыть дверь, и отмахнутся от этого решения гражданин уже не вправе.

Законопроект, подготовленный министерством юстиции, прописывает порядок исполнения такого решения суда. Согласно документу, у человека будет время на добровольное исполнение, то есть его предупредят и предложат без лишних разговоров впустить инспекторов. Никаких экстренных и неожиданных взломов не будет.

Власть Работа власти Судебная система Правительство Минюст Полномочия судебных приставов Законопроекты и комментарии
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