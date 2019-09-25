Судебным приставам разрешат взламывать двери для проверки ремонта

В крайнем случае, если должник упорно не пускает официальных гостей в свой дом, судебные приставы смогут открыть двери против его воли.

"При осуществлении принудительного доступа в помещение судебный пристав-исполнитель вправе при необходимости произвести взлом (разрушение) запирающих устройств, элементов и конструкций, препятствующих проникновению в указанные помещения и на указанные земельные участки, и их осмотр", говорится в проекте.

Как подчеркивают эксперты, важно понимать, что приставы в данном случае не будут являться инициаторами визита. Они только исполняют судебное решение. Доступ в квартиры граждан необходим жилищным инспекциям, когда есть основания полагать, что в квартире делается опасный ремонт, угрожающий соседям. Или если есть жалобы на антисанитарию, когда грязь и тараканы из захламленной квартиры расползаются по всему дому.

Когда к хозяину, затеявшему перепланировку, есть вопросы, жилищные инспекторы прежде всего придут к нему. На этом этапе все можно решить без суда и взлома. Если же хозяин не пустит визитеров в дом, такое право у него есть, инспекторы пойдут в суд за ключами. Суд обяжет владельца открыть дверь, и отмахнутся от этого решения гражданин уже не вправе.

Законопроект, подготовленный министерством юстиции, прописывает порядок исполнения такого решения суда. Согласно документу, у человека будет время на добровольное исполнение, то есть его предупредят и предложат без лишних разговоров впустить инспекторов. Никаких экстренных и неожиданных взломов не будет.