Торговля гепардами может привести к исчезновению вида в ближайшие годы

Гепарды, как вид, могут исчезнуть с планеты Земля в течение уже ближайших двух лет, так как три четверти их детенышей тайно вывозятся контрабандистами из Восточной Африки и продаются богатым арабам на Ближнем Востоке. Двух-трехмесячные детеныши продаются в среднем за 12,5 тысячи долларов.

Благотворительная организация по охране дикой природы CCF утверждает, что около 300 молодых гепардов ежегодно вывозятся из Восточной Африки. По данным британского издания Sun, в настоящее время в вольерах в домах богатых арабов находится около тысячи гепардов, незаконно вывезенных с Черного континента в страны Персидского залива.

Животных ловят, а затем помещают в тесные ящики или картонные коробки, погружая на лодки и отправляя их через Аденский залив к Аравийскому полуострову. Многие маленькие гепарды прибывают в Персидский залив с изуродованными и сломанными ногами. По словам Лори Маркер, врача-биолога и основателя CCF, трое из четырех гепардов умирают во время такой невыносимой для них поездки.

По данным организации, в дикой природе осталось менее 7500 гепардов. Как отмечают эксперты, при такой усиливающейся в разы тенденции вывоза животных через два года на планете и вовсе может не остаться гепардов.

Многие из животных покупаются и продаются через нелегальные онлайн-продажи в YouTube и Instagram.

Было установлено, что более 90% продаж было осуществлено в страны Персидского залива, причем 60% - в Саудовскую Аравию, где гепарды считаются символом престижного социального статуса, их фотографии активно выставляются в соцсетях.

Гепард - самое быстрое наземное млекопитающее в мире, ему нужно место для бега и специальная диета. Эксперты сообщили CNN, что большинство владельцев в странах Персидского залива не знают, как ухаживать за своими новыми "домашними животными", и большинство плененных гепардов умирают в течение года или двух. Ветеринары в странах Персидского залива также подтвердили, что гепарды страдают от нарушений обмена веществ и пищеварения, потому что их не кормят должным образом. Один ветеринар сказал, что плен - "это тупик для гепардов". "Те люди, у которых гепарды находятся в качестве домашних животных, вымирают", - заключила доктор Маркер.

Снимки, размещенные в социальных сетях, показывают, что гепарды лежат на люксовых автомобилях, бродят по роскошным особнякам и даже плавают в бассейнах. Отдельные горе-владельцы насильно кормят их мороженым и леденцами, а некоторые откровенно издеваются над ними. Так, один циничный пользователь снял на камеру своего умирающего гепарда. В одном посте видеозапись показывает, как "домашний" гепард смотрит телешоу National Geographic и становится заметно взволнованным, когда видит другого гепарда на экране. "Она зациклена на своей семье", - гласит подпись.

В заявлении для CNN министерство по изменению климата и окружающей среды ОАЭ отрицает наличие гепардов в частных домах страны и говорит, что любые гепарды в Эмиратах находятся в "лицензированных учреждениях".

Продажа гепардов запрещена, согласно приложению 1 к конвенции о международной торговле видами, находящимися под угрозой исчезновения. Но торговля дикой природой является крупным бизнесом и не показывает никаких признаков скорого прекращения.