Трамп надеется, что Зеленский договорится с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил 25 сентября в ходе встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, что надеется на урегулирование отношений между Киевом и Москвой.

"Я верю, что президент Путин хотел бы что-то сделать​​​ и действительно надеюсь, что у вас получится встретиться с ним и обсудить проблемы. Это было бы огромным достижением", отметил Трамп.

Трамп также подчеркнул, что Владимир Путин стремится к урегулированию на востоке Украины, а Вашингтон рассчитывает, что конфликт на Донбассе будет преодолен.