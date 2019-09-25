Трамп надеется, что Зеленский договорится с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил 25 сентября в ходе встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, что надеется на урегулирование отношений между Киевом и Москвой.
"Я верю, что президент Путин хотел бы что-то сделать и действительно надеюсь, что у вас получится встретиться с ним и обсудить проблемы. Это было бы огромным достижением", отметил Трамп.
Трамп также подчеркнул, что Владимир Путин стремится к урегулированию на востоке Украины, а Вашингтон рассчитывает, что конфликт на Донбассе будет преодолен.