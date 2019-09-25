Вашингтон готовится к затяжной политической дуэли после того, как спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси фактически объявила войну президенту Дональду Трампу, заявив о старте формального расследования по импичменту. В среду Трамп сделал первый ответный выстрел, опубликовав транскрипт своего июльского телефонного разговора с Владимиром Зеленским, из-за которого в американской столице и разразился очередной внутриполитический кризис.

Каждый прочитал документ по-своему. Демократическая партия и либеральные комментаторы трубят о "дымящемся стволе", а консервативные сторонники Трампа указывают на несоответствие утечек о разговоре и реального содержания.

Впереди предстоит новая череда яростных дискуссий между политиками и комментаторами с обоих флангов, с вываливанием нового компромата и ворошением старого грязного белья.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своем "Фейсбуке": "Эта такая работа у демократов в США выставлять свою страну на всемирное посмешище?.. Теперь ждем продолжения банкета: пусть публикуют стенограммы разговоров с партнерами по НАТО, друг с другом. Очень ценным представляется публикация выступлений на закрытых заседаниях ЦРУ, ФБР и Пентагона. Всё в студию!"

В частности, как следует из транскрипта, Трамп, как он и сам ранее подтверждал, затрагивал тему расследования в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джозефа Байдена, попросив Зеленского контактировать на эту тему со своим юристом Рудольфом Джулиани и генпрокурором США Уильямом Баром. Кроме того, Трамп попросил помочь найти истину относительно того, как начиналось расследование спецпрокурора Роберта Мюллера. По его мнению, там были и украинские корни. Президент Украины пообещал, что этим займется новый генпрокурор страны "ради восстановления честности".

В то же время ранее демократы на основании утечек заявляли, что Трамп давил на Зеленского и увязывал упомянутое расследование с судьбой военной помощи, которую США оказывают Киеву. В расшифровке нет об этом ни слова.

Министерство юстиции США заявило, что изучило содержание разговора Трампа и Зеленского и не нашло в нем нарушения тех пунктов закона, на которые указывали анонимные недоброжелатели Трампа.

Тем не менее демократы настаивают, что опубликованный текст подтверждает вину Трампа, поскольку, на их взгляд, его просьбы относятся исключительно к сфере его личных политических интересов, а не интересов Соединенных Штатов. А именно, глава Белого дома якобы умышленно просил "копать" под Байдена, поскольку тот является одним из фаворитов на роль кандидата демпартии, который бросит вызов Трампу на выборах 2020 года.

Но республиканцы считают это чушью, утверждая, что "рыльце в пушку" именно у Байдена, репутацию которого демократы пытаются обелить от пятен, связанных с Украиной. Ему припоминают якобы "случайное" трудоустройство его сына Хантера в украинскую Burisma Holdings на зарплату с многими нулями.

Что дальше?

Пока Пелоси дала указание шести комитетам, ведущим различные расследования против Трампа, собрать материалы и представить в юридический комитет базу для обвинений, по которым можно инициировать импичмент. Некоторые расследования длятся давно, но такая постановка конечной цели, очевидно, добавляет им срочности и значимости.

В ближайшие дни новых дров в топку скандала подкинет тот, кто его и спровоцировал - пока неназванный сотрудник американского разведсообщества, который пожаловался на разговор Трампа с Зеленским в надзорные органы. Он намерен выступить на закрытых слушаниях перед законодателями. Пока же конгрессмены добиваются от Белого дома текста указанной жалобы. По итогам всех этих мероприятий демократы и примут решение о том, давать ли официальный старт процедуре импичмента.

Тем не менее если начнется процедура импичмента, она станет лишь четвертым таким случаем в истории страны. Поэтому даже сам факт ее запуска - это большое событие, которое во многом определит политический курс Трампа в остающийся год с хвостиком его первого срока и самым прямым образом повлияет на исход президентских выборов в 2020 году.

Прямая речь

Трамп и Зеленский затронули ряд других тем, "проехавшись" по канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и экс-послу США в Киеве Мари Йованович. Кроме того, бросается в глаза неприкрытая лесть, которой Зеленский ублажал падкого на комплименты американского коллегу.

Зеленский о своем избрании президентом: "...Должен признать, что многому у вас научился. Мы использовали многие ваши приемы и знания во время наших выборов... Мы хотим осушить болото в нашей стране. Мы привели много новых людей, не типичных политиков... Вы для нас великий учитель в этом".

Трамп о политике США и Европы по Украине: "Мы делаем больше, чем страны Европы, а они должны помогать намного больше. Германия для вас почти ничего не делает. Они только болтают и вам следует поговорить с ними об этом". (Зеленский горячо с этим согласился.)

Зеленский о после США: "Прошу, если у вас есть дополнительная информация для нас, это очень помогло бы расследованию во имя справедливости в нашей стране по отношению к послу США в Украине, если я правильно помню, ее звали Иванович. Хорошо, что вы были первым, кто сказал мне, что она плохой посол, я согласен на 100 процентов. Она ко мне относилась не лучшим образом, ей нравился предыдущий президент (Петр Порошенко), она была на его стороне".

Зеленский о недавней поездке в США: "Последний раз, когда я был в США, я остановился в Трамп-тауэр около Центрального парка в Нью-Йорке... Надеюсь, мы можем встретиться 1 сентября в Польше. А после этого отличной идеей для вас было бы отправиться на Украину. Можем на моем самолете, а можем и на вашем, который, вероятно, гораздо лучше моего".