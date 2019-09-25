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25.09.2019 09:12
Рубрика: Власть

У Лаврова и Зеленского состоялся краткий разговор в Нью-Йорке

Текст: Константин Волков
Фото: Александр Щербак / РИА Новости Фото: Александр Щербак / РИА Новости
Фото: Александр Щербак / РИА Новости

На организованном от имени президента США приеме в честь глав делегаций в ходе проходящей в Нью-Йорке Генассамблее (ГА) ООН министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Украины Владимир Зеленский обменялись несколькими репликами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатические источники.

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Также отмечается, что "разговор был деловой" и касался российско-украинских отношений.

Ранее на ГА ООН Зеленский встречался с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и обсуждал с ней подготовку саммита в нормандском формате по урегулированию ситуации в Донбассе.

Высокая сессия ГА ООН проходит в Нью-Йорке в штаб-квартире ООН. Выступление Лаврова намечено на 27 сентября.

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