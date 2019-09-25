Ученые: Американская диета может быть опасной для здоровья

В американских диетах присутствует слишком много сахара, белого хлеба и жиров, закупоривающих артерии. К такому выводу пришли исследователи института питания в Университете Тафтса, расположенном в пригороде Бостона, сочтя, что диета по-американски по-прежнему "слишком тяжелая" и содержит продукты, которые могут привести к сердечным заболеваниям, диабету, ожирению и другим распространенным проблемам со здоровьем в США.

Исследование было опубликовано вторник в журнале Американской медицинской ассоциации. Результаты взяты из анализа государственных медицинских исследований США с 1999 по 2016 год, в которых приняли участие почти 44 тысяч взрослых, сообщает The Associated Press.

"Несмотря на наблюдаемые улучшения, важные диетические проблемы в Соединенных Штатах остаются", - заключают авторы исследования, которые отмечают тот факт, что врачам-диетологам так и не удалось заставить американцев сократить количество таких вредных для организма продуктов, как хот-доги, жирное мясо, масло и другие продукты, содержащие насыщенные жиры. Исследование показало, что эти вредные жиры увеличились с 11,5% до почти 12% суточных калорий, что превышает рекомендуемый предел в 10%.

И хотя самым большим изменением было признано небольшое снижение добавленных сахаров, примерно с 16% до примерно 14%, этот показатель все еще слишком большой. По оценке минздрава США, менее 10% ежедневных калорий должны поступать из сахара и его производных. Соавтор исследования Фанг Чжан отметил, что сахар в США часто добавляется в продукты, которые даже не кажутся сладкими, включая некоторые йогурты и томатный соус.

Фрукты, орехи, овсянка и другие цельные зерна относятся к типу продуктов, которые взрослые американцы стали употреблять в пищу намного чаще. Тем не менее, исследование показало, что в 2016 году на каждый из этих продуктов приходилось менее 5% ежедневных калорий.

Потребление соли американцами немного снизилось, а небольшое уменьшение количества употребляемого фруктового сока способствовало снижению количества некачественных углеводов. Но они все еще составляют 42% ежедневных калорий, в том числе многие, вероятно, поступают в организм из высоко обработанного белого хлеба и других очищенных зерен, сказал Чжан.

В исследовании перечислены группы продуктов, а не отдельные продукты; например, "цельное зерно", а не овсянка, и "рафинированное зерно", а не белый хлеб. По оценке авторов исследования, эти два продукта являются одними из самых распространенных злаков в рационе питания в США.

Авторы исследования рекомендуют "схему здорового питания", чтобы уменьшить вероятность развития хронического заболевания. Основное внимание следует уделять продуктам с высоким содержанием питательных веществ, включая овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, нежирные молочные продукты, а также различные источники белка, включая морепродукты, постное мясо, птицу, яйца, орехи и семена, говорится в рекомендациях ученых.

Они также выяснили, что за исследуемые годы показатели диабета в США почти удвоились, достигнув показателя в 7%. При этом уровень ожирения населения заметно увеличился: около 70% взрослого населения США в настоящее время имеют избыточный вес или страдают ожирением. Болезнь сердца остается основной причиной смерти американцев.