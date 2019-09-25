"Умные" подушка и матрац проследят за сном младенца

Ученые Южно-Уральского государственного университета (вуз - участник проекта 5-100) создали специальную подушку, которая может контролировать сердцебиение младенца во время сна. Вся "фишка" устройства - в электродах из мягкой, удобной и вместе с тем токопроводящей ткани. Они вшиты в подушку и позволяют считывать ЭКГ-сигнал через кожу спящего ребенка.

В комплекте с подушкой идет также "умный" матрац. Благодаря сверхчувствительным датчикам он проследит за дыханием маленького человека во сне. Если система зафиксирует нарушения, она сразу подаст сигнал родителям: "Внимание! Нужен врач".

Как уверяют разработчики, аналогов такому спальному комплекту в мире нет.

- Существует много устройств, регистрирующих состояние дыхания. Однако все они используют датчики прямого контроля, которые вставляются в нос или горло человека. Что, согласитесь, не очень удобно, - говорит доктор технических наук, старший научный сотрудник кафедры физического воспитания и здоровья Института спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ Владимир Кодкин. - В отличие от них, наша разработка позволяет максимально комфортно и точно наблюдать за функциональным состоянием младенца.

Ученые уже получили патент на свое изобретение. По словам разработчиков, благодаря текстильному токопроводящему датчику и мягкой основе можно создать электроды любой площади, которые будут фиксировать сигнал с любой части тела даже через одежду. И теперь исследователи планируют создавать новые полезные устройства - на этот раз для пожилых людей, которым нужно постоянное наблюдение. Например, специальный пояс, который также сможет передавать данные о частоте сердцебиения и дыхания человека.

- Мы готовим несколько специальных диагностических средств. Среди них - ЭКГ-кресло, - говорит Владимир Кодкин. - Оно будет получать данные с человека даже через одежду. Мы ищем решения для так называемой персонализированной медицины, они позволят без непосредственного участия врача или медработника контролировать функциональное состояние организма человека. ЭКГ-устройства, созданные нами, будут иметь право на существование без всякой сертификации: каждый сможет их купить и использовать. Другое дело, как именно человек сможет это применять. В будущем мы будем формировать положения о том, какое применение должна найти информация о частоте сердцебиения и дыхания человека.