В Беларуси проходят Дни исторической и духовной общности

Программа Дней исторической, культурной и духовной общности российского и белорусского народов насчитывает около ста мероприятий. Они пройдут в течение месяца и охватят многие регионы Беларуси. Цель акции - поднять сотрудничество на новый уровень, максимально расширить его географию.

К примеру, в Ярославле недавно с успехом прошли гастроли Белорусского академического музыкального театра - зрители аплодировали стоя. А старинный русский город, как известно, стал второй родиной для Максима Богдановича. В Минске выступал оркестр Ярославского музучилища, а белорусские звонари - в Ярославле на Международном фестивале духовной колокольной музыки и хорового пения. Подобных примеров на нынешнем форуме прозвучало немало.

Знаковым стал и "круглый стол", посвященный роли князя Александра Невского в истории становления братства народов России и Беларуси. Общественность готовится отметить 800-летие святого. Беларусь, разумеется, не может остаться в стороне. Ведь само имя русского воина неразрывно связано и с нашей общей историей. Александр Невский избрал в жены дочь полоцкого князя в том числе с целью объединить усилия для отпора внешним врагам. И не случайно в Минске 120 лет назад был заложен собор Александра Невского. К слову, тема приближающегося 75-летия Победы советского народа - важнейшая в духовном и культурном взаимодействии народов Союзного государства.

На это обратил особое внимание посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев: "Оценка таких событий, как 75-летие Великой Победы, может говорить о том, насколько мы культурные люди. К этому подвигу были причастны многие миллионы граждан наших стран..."

Посол подчеркнул: говоря о духовном, культурном единстве, мы смотрим в будущее. Это взаимодействие театров, библиотек, искусствоведов... Большой пакет соответствующих договоров о сотрудничестве подписан летом на Форуме регионов Беларуси и России в Санкт-Петербурге. А в ходе нынешних Дней духовной и культурной общности в Минске состоялось подписание договора о гастролях Санкт-Петербургского государственного академического театра балета имени Леонида Якобсона на сцене Большого театра Беларуси в апреле 2020 года и о сотрудничестве между двумя грандами культуры на ближайшие годы. Яркие краски в жизнь Минска привнесли выставка детского рисунка "Душа России".

- Очень важно, что Дни исторической, культурной, духовной общности с Россией проходят у нас в таком масштабе, - резюмирует министр культуры Беларуси Юрий Бондарь. - Они в наибольшей степени отражают суть многовековых братских отношений белорусского и российского народов. Культура всегда в авангарде. Когда мы одинаково понимаем основы культурного единства, тогда проще налаживать отношения и в других сферах союзной интеграции.