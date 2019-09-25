В финале Кубка Гомельского ЦСКА сыграл против "Олимпиакоса"

25 сентября в Москве завершился Кубок Гомельского. В матче за титул сошлись действующий чемпион Евролиги ЦСКА и один из самых принципиальных соперников армейцев греческий "Олимпиакос". Результат этой встречи стал известен после подписания номера в печать.

Программу Кубка Гомельского, который традиционно венчает предсезонную подготовку, накануне открывал казанский УНИКС, который играл как раз с "Олимпиакосом". Российский клуб лучше провел первую четверть, но к большому перерыву гости из Пирея ситуацию выравняли, а за счет ударной третьей 10-минутки смогли победить - 70:66.

- Хорошая игра для обеих команд. Уверен, УНИКС будет в этом сезоне конкурентоспособен и покажет хороший результат, - сказал после матча главный тренер "Олимпиакоса" Дэвид Блатт. - А еще я бы хотел поблагодарить организаторов турнира. Без сомнения, Кубок Гомельского - один из лучших предсезонных турниров, и "Олимпиакос" с удовольствием приезжает сюда второй год подряд благодаря нашим хорошим отношениям с ЦСКА. Для меня как для тренера это отличное событие - сыграть против сильных соперников, которых возглавляют хорошие тренеры. Ты пробуешь себя на высоком уровне, который максимально приближен к Евролиге.

После победы в Евролиге ЦСКА очень серьезно обновил состав. Процесс перестройки не обещает быть легким

Блатт вообще пребывал в отличном настроении, а его персона интересовала всех, кажется, не меньше, чем сам баскетбол. Несколько лет Дэвид возглавлял сборную России, которую привел к победе на Евробаскете-2007 и "бронзе" Олимпиады в Лондоне. Он не скрывает любовь к нашей стране и всегда может рассчитывать на теплый прием. Особенно это важно сейчас - недавно Блатт объявил об очень серьезном заболевании, которое влияет на его опорно-двигательный аппарат. Но на публике Дэвид держался молодцом, что не могло не порадовать, - честно говоря, несколько месяцев назад тренер выглядел куда хуже и ходил, опираясь на трость. Сейчас же он излучал позитив, в том числе и от общения со старыми друзьями.

Рулевой "Олимпиакоса" Дэвид Блатт с радостью возвращается в Россию. Фото: Михаил Синицын.

- Я спускался по лестнице и встретил Сергея Быкова. Он был одним из моих любимых игроков в сборной России - я его просто обожал! А теперь он в тренерском штабе сборной, и я очень рад тому, что он растет, - улыбался Блатт. - Хочу поздравить сборную России, которая хорошо выступила на чемпионате мира. Знаю, ребята рассчитывали на большее, но они получили право бороться за олимпийскую путевку, и я желаю им всего самого наилучшего. Все знают, что сборная России навсегда будет в моем сердце.

Впрочем, все эти теплые чувства не отменяют остроты соперничества. Тем более что для "Олимпиакоса" обыграть ЦСКА всегда было делом принципа. Особенно сейчас, когда армейцев возглавляет греческий специалист Димитрис Итудис. Много лет он трудился в тренерском штабе "Панатинаикоса" - злейшего врага "Оли". Его фамилию на матчах в Пирее по-прежнему встречают свистом и неодобрительным гулом. Что, впрочем, не мешает болельщикам брать у Итудиса после игры автографы и фотографироваться на память.

Противостояние с "Олимпиакосом" для Димитриса - неотъемлемая часть жизни. Но сейчас его, рискнем предположить, больше беспокоит не оно. После победы в Евролиге ЦСКА очень серьезно обновился. Процесс перестройки не обещает быть легким, и сейчас он в самом разгаре. Первый этап предсезонки "красно-синие" провели в Анталье, где встречались исключительно с местными командами. На Кубке Гомельского москвичи начали с поединка против "Промитеаса" из Греции. Результат, в общем, получился ожидаемым - 77:57 в пользу ЦСКА.

Здесь куда любопытнее были даже не цифры на табло, а то, как себя проявляют многочисленные новички. Главный тренер армейцев Димитрис Итудис использовал широкую ротацию - на паркете появлялись сразу 15 игроков, чего в официальном матче с 12 баскетболистами в заявке просто не увидишь. Четверо из них набрали 10 очков и более. Самым результативным оказался Джоэл Боломбой, которого можно уже отнести к "старой гвардии" - он в команде второй сезон. У форварда сборной России в активе 14 очков и 7 подборов. Очень полезно сыграл и капитан команды Кайл Хайнс - 10 очков и 5 подборов. Из новобранцев лучшая статистика у Майка Джеймса - он принес ЦСКА 11 баллов. Еще десять очков "на совести" другого американца Дэррана Хиллиарда.

Отметим также, что вчера уже после подписания этого номера в печать состоялся первый матч регулярного чемпионата Единой лиги. В столичном Петровском парке "Химки" принимали польскую "Зелену Гуру".