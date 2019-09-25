В Кремле подтвердили подготовку визита Путина в Венгрию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил подготовку визита Владимира Путина в Венгрию.

"Визит готовится", - сказал Песков, комментируя заявления венгерской стороны, что визит Путина состоится 30 октября.

На встрече будет обсуждаться сотрудничество в сфере экономики и энергетики, а также защита христианских общин по всему миру, рассказал ТАСС глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Министр заметил, что уже сложилась традиция, что в один год президент России посещает Венгрию, а на следующий год премьер-министр Венгрии совершает визит в Москву.