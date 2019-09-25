В Минфине поддержали идею разрешить банкам вводить отрицательные ставки по валютным депозитам.

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев сообщил, что лично он поддерживает действия, направленные на дедолларизацию банковской системы. И считает, что в российской банковской системе должно быть как можно меньше валютных активов. Впрочем, Моисеев подчеркнул, что пока вопрос девалютизации обсуждали лишь как идею, для реализации которой надо будет вносить поправки в законодательство, в том числе и налоговое.

Банк России тоже изучает возможность отрицательных ставок по вкладам в иностранной валюте, сообщила во вторник директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова в кулуарах конференции Fitch Ratings. По ее словам, такие предложения выдвигали крупные банки, вынужденные размещать привлеченные в России средства за границей с ущербом для себя.

Отрицательные ставки используются в еврозоне, Японии, Швеции, Швейцарии, Дании. И российские банки уже несколько лет держат ставки по депозитам в евро близкими к нулю (обычно 0,01 процента), но в отличие от банков многих других стран, они не могут установить их на отрицательном уровне. Гражданский кодекс РФ гласит, что именно банк выплачивает вкладчику проценты, но не предполагает обратной ситуации. В результате при размещении средств в европейские активы наши банки вынуждены предлагать вкладчикам условия лучшие, чем имеют сами, отмечал Банк России в "Обзоре рисков финансовых рынков". Чтобы покрыть убытки от работы с европейской валютой, банки вводят комиссии за обслуживание счетов в евро.

Россияне стабильно держат в иностранной валюте около пятой части своих сбережений

По статистике Банка России, несмотря на все его меры по девалютизации балансов банков, население стабильно держит сбережения в иностранной валюте (в основном в долларах, но также и в евро) около пятой части своих сбережений. Давно не приносящие дохода вклады в евро, как правило, делаются для туристических поездок в страны Евросоюза. Отсутствие процентов по ним позволяет тратить вклад в любой момент.

А как у них?

Крупные экономики мира в попытке противодействовать экономическому кризису уже практикуют отрицательные процентные ставки. Нельзя исключать, что в скором времени к ним может присоединиться и США.

По крайней мере на это рассчитывает американский президент Дональд Трамп, призвавший Федеральную резервную систему "понизить базовую процентную ставку до нуля или ниже".

Европейский ЦБ и ряд стран Европы, в частности Дания, Швеция и Швейцария, пошли на этот шаг в качестве экстренной меры, которая, по идее, должна стимулировать экономику, заставляя заемщика брать больше денег в долг и, соответственно, больше тратить.

С 2016 года Банк Японии также применяет отрицательную ставку, удерживая ее на уровне минус 0,10 процента. Следуя мировой тенденции, в августе этого года Германия впервые в истории выпустила 30-летние облигации с нулевой доходностью. Причем во время торгов они продавались по несколько завышенной стоимости, что сделало их фактически бумагами с отрицательной доходностью - минус 0,11 процента. При нынешней турбулентной мировой экономической ситуации такие бумаги находят своего покупателя, стремящегося вложить свои средства в, казалось бы, безопасные активы и теоретически даже получить прибыль.

Как отмечают европейские эксперты, практика отрицательных процентных ставок отчасти сработала, но именно как временная мера. На деле, она также явилась причиной возникновения других проблем, в частности поддержания на плаву неэффективных компаний и образования пузырей на рынке недвижимости. Это уже частично заметно в Швейцарии, а в перспективе и в Дании, где в августе впервые был запущен ипотечный кредит с отрицательной ставкой.

Подготовил Юрий Чернов