В Москве в рамках Биеннале театрального искусства в третий раз открываются "Уроки режиссуры". Фестиваль сразу резко взял старт. Без раскачки на раскрутку, явив миру одну из самых интересных и неожиданно убедительных фестивальных концепций, не позволяющую (по крайней мере, в рамках обозначенного театрального времени) участникам ни забронзоветь, ни впасть в радикальную новизну, ни успокоиться на собственных лаврах, ни разочароваться в своих силах.

В основу фестиваля положили биеннальный принцип: раз в два года проходит молодежное биеннале, раз в два года - биеннале мастеров. И если первые "Уроки" собирали в конкурсе новые лица отечественной сцены - постановки молодых лидеров театральной России, а в жюри - руководителей ведущих московских и петербургских театров, то на вторых "Уроках" мэтры и молодые поменялись ролями. Спектакли мастеров отечественной и мировой сцены судили режиссеры новейших поколений. И это был беспрецедентный конкурс.

Спектакли мастеров отечественной и мировой сцены судили режиссеры новейших поколений. И это был беспрецедентный конкурс

"Нам казалось важным сделать фестиваль, посвященный именно большому режиссерскому репертуарному театру, - рассказывала арт-директор "Уроков режиссуры" Ольга Егошина. - В основе фестиваля - простая мысль, что мы показываем его в двух срезах: раз в два года мы представляем этот театр в творчестве молодых режиссеров, которое оценивает "олимпийское" жюри. И раз в два года мы представляем линейку работ наших мэтров, которых судят уже позавчерашние конкурсанты. Если говорить, кто что придумал - идея была Римаса Туминаса. Я как историк театра могу сказать, что такого не было никогда в истории русского театра, чтобы соревновались только олимпийцы, только люди, которые уже все доказали в своей профессии. Поэтому сразу возник вопрос: кто же мог бы рассудить такую линейку тяжеловесов? И Римас Туминас тогда нашел выход: "Конечно же, молодые. Пускай молодые режиссеры придут и нам расскажут, где мы правы, а где нет. Пусть они нам дадут обратную связь".

В 2019-м - время ответного хода. В конкурсе - спектакли тех, кому делать театр завтра. Шестнадцать постановок последних двух сезонов молодых режиссеров со всей России, чей профессиональный стаж не превышает 10 лет. Среди участников - как уже зарекомендовавшие себя имена - Олег Долин, Марфа Горвиц, Егор Перегудов, Саша Толстошева, Айдар Заббаров, так и постановщики из Питера, Ярославля, Новосибирска, Екатеринбурга, Архангельска, Россоши и Канска, для которых показы на "Уроках режиссуры" станут первым знакомством со столичной публикой.

Играют по одному спектаклю на сценах РАМТа, Театра имени Вахтангова, МТЮЗа, СТИ и других театров. Потом слушают, обмениваются опытом со своими старшими коллегами. А в этом году в числе первых мастер-классы проведут Роберт Стуруа и Дмитрий Крымов, Григорий Козлов, Евгений Каменькович - расписание уроков мастеров на фестивале не менее насыщенное, чем афиша спектаклей их слушателей.

В жюри - мэтры Алексей Бородин, Адольф Шапиро, Дмитрий Крымов, Римас Туминас, Георгий Исаакян, Григорий Козлов, Борис Морозов. В зале - всегда повышенная концентрация профессионального внимания, ведь на таких "Уроках режиссуры" стремятся ставить себе не просто художественно-созерцательные, но еще и вполне конкретные практические цели - формировать "базу" потенциальных главных режиссеров и художественных руководителей театров.

Региональную конкурсную программу 7 октября на Симоновской сцене Вахтанговского театра откроет спектакль "Мейерхольд" петербургской театральной компании "Открытое пространство". Молодой режиссер Роман Габриа в жанре нон-фикшн представит свой взгляд на роль и значение режиссера-новатора ХХ века. 10 октября в Театральном музее им. Бахрушина выставку "Первые сюжеты. Лица российской сцены на рубеже тысячелетий" посвятят великим мастерам сцены, которые определили и определяют облик русского театра дня сегодняшнего.

Официальному открытию региональной программы предшествуют два театральных пролога в Москве и Петербурге. Первое режиссерское слово на фестивале дали Егору Перегудову с самым продолжительным на сегодня в Москве (идет целый день) спектаклем "Один день в Макондо" в Студии театрального искусства, уже заслужившим высокий знак профессионального признания - "Хрустальную Турандот".

А 28 сентября первым "уроком" в Петербурге станет спектакль "Демагог" ученика Римаса Туминаса, недавнего выпускника Щукинского училища Хуго Эрикссена. На Новой сцене Александринского театра он перенесет зрителей в Афины 432 года до Рождества Христова, обратившись с молодым драматургом Кириллом Фокиным к трагедиям античного театра, героическим событиям Древнего мира и обобщив опыт двадцатипятилетней Пелопонесской войны и ключевых моменты ее раннего, менее изученного периода. И в этом контексте уроки современной режиссуры одновременно станут уроками истории от античности до будущих дней.