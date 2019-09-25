В НАТО предложение РФ о моратории на РСМД назвали "не заслуживающим доверия"

Как заявил 25 сентября представитель НАТО Оана Лунгеску, Альянс получил от России письмо с предложением ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД), однако "не считает данное предложение заслуживающим доверия".

По ее словам, Россия уже развернула свои системы SSC-8 в нарушение договора о РСМД, и "до тех пор, пока она не уничтожит эти системы, мораторий на развертывание не является реальным предложением".

Договор о ракетах средней и меньшей дальности перестал действовать 2 августа, после того, как США объявили об одностороннем выходе из соглашения, заявив, что российская сторона нарушает его в течение длительного времени.

Как отмечал ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, у России в свою очередь есть ряд вопросов касательно выполнения Договора самим Вашингтоном.