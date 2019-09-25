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Рубрика: В мире

Рыбаки в дыму

В Норвегии загорелся российский траулер
Текст: Юрий Когалов
Российская газета - Федеральный выпуск № 216(7974)
На борту российского траулера "Бухта Наездник", стоявшего на ремонте в порту норвежского города Тромсе, в среду вспыхнул пожар. На момент подписания номера пожарные все еще боролись с огнем, который серьезно повредил носовую часть судна.

На место происшествия были стянуты дополнительные силы, подогнали катер с водяной пушкой. Пожарные также были готовы к тому, что судно придется отбуксировать от причала.

Следком установит причины пожара на российском траулере в Норвегии

Предполагается, что возгорание могли спровоцировать ремонтные работы, проводившиеся на борту, однако установить точные причины будет возможно только после того, как пожар будет потушен.

По данным Генконсульства РФ в Киркенесе, никто из российский моряков не пострадал. Все 29 членов экипажа были эвакуированы и размещены на территории Университетского госпиталя. При этом 12 членов команды прошли медобследование, так как могли отравиться продуктами горения.

В мире Европа Норвегия РГ-Видео
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