На борту российского траулера "Бухта Наездник", стоявшего на ремонте в порту норвежского города Тромсе, в среду вспыхнул пожар. На момент подписания номера пожарные все еще боролись с огнем, который серьезно повредил носовую часть судна.

На место происшествия были стянуты дополнительные силы, подогнали катер с водяной пушкой. Пожарные также были готовы к тому, что судно придется отбуксировать от причала.

Предполагается, что возгорание могли спровоцировать ремонтные работы, проводившиеся на борту, однако установить точные причины будет возможно только после того, как пожар будет потушен.

По данным Генконсульства РФ в Киркенесе, никто из российский моряков не пострадал. Все 29 членов экипажа были эвакуированы и размещены на территории Университетского госпиталя. При этом 12 членов команды прошли медобследование, так как могли отравиться продуктами горения.