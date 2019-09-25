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Рубрика: Власть

В правительстве обсудили повышение выплат льготникам и индексацию пенсий

Текст: Владимир Кузьмин
Правительство отчиталось перед главой государства о полной готовности к двухэтапному повышению доходов отдельных категорий граждан. Средства в бюджете заложены, заверил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

На традиционном совещании с кабинетом министров Владимир Путин попросил доложить о подготовке тех мер, которые президент предложил реализовать для повышения социального благополучия населения.

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
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"С 1 октября должны быть проиндексированы на 4,3 процента заработные платы работников госучреждений социальной сферы и некоторых других категорий, на которые не распространялся соответствующий майский указ", - напомнил Путин. С этого же месяца подлежат индексации денежные довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц, а общий рост военных пенсий должен составить 6,3 процента.

В первый день 2020 года минимальный размер оплаты труда будет увеличен на 850 рублей, он достигнет 12130 рублей. В январе же страховые пенсии неработающих пенсионеров правительство проиндексирует на 6,6 процента.

Наконец, с 1 января, подчеркнул президент, должно увеличиться - с 45,7 до 68 процентов - количество семей, получающих выплаты на первого и второго ребенка. "Кроме того, семьи будут получать эти выплаты до достижения ребенком трехлетнего возраста. Надеюсь, это такая действенная мера", - подчеркнул президент.

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В октябре пройдут плановые индексации, исходя из уровня прошлогодней инфляции. Повышение заработной платы затронет 2 миллиона человек в сферах образования, здравоохранения, социального обслуживания, культуры, выполняющих технические и управленческие функции, а также в бюджетных организациях водного и сельского хозяйства, ветеринарной службы, охраны природы. "В федеральном бюджете на эти цели предусмотрено 9,1 миллиарда рублей. Распоряжение правительства по этому мероприятию принято, и все федеральные органы готовы эту задачу реализовать", - заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

Также на 4,3 процента увеличат денежное довольствие военнослужащих и сотрудников силовых структур, а пенсии опередят инфляцию прошлого года на 2 процента. Деньги в бюджете также предусмотрены.

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Повышение МРОТ до 12130 рублей на втором этапе реализации мер - рост в 7,5 процентов - коснется 3,2 миллионов человек. "Средства в бюджете предусмотрены в полном объеме. Вместе с бюджетами субъектов Российской Федерации на повышение потребуется более 20 миллиардов рублей", - добавил Топилин.

Также с 1 февраля следующего года будут увеличены на 3,8 процента - ожидаемая инфляция по итогам 2019 года - ежемесячные денежные выплаты всем льготным категориям граждан, включая Героев СССР и России, ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов, "чернобыльцев". Таких людей, по данным Минтруда, в стране насчитывается около 16 миллионов человек.

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- Важно отметить, что в следующем году восстанавливается индексация материнского капитала, - заявил Топилин. - Он составит с 1 января 466,6 тысяч рублей. Это рост на 3,8 процента.

После введения новых принципов выплаты ежемесячных детских пособий в следующем году они составят в среднем около 12 тысяч рублей. За три года семья будет получать на ребенка 433 тысяч рублей.

А в Уральском и Сибирском федеральных округах пособие на третьего ребенка с января будет введено во всех без исключения регионах, сказал министр труда. В Республиках Алтай и Тыва, в Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах в этом году оно не выплачивалось.

Индексация пенсий, коротко пояснил Максим Топилин, затронет 31 миллион неработающих пенсионеров. Необходимы законы правительством одобрены, средства в бюджете заложены. Это подтвердил президенту и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

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