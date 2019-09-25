Граждане покупают все больше смартфонов. Наиболее заметный рост продаж в последнее время приходится на дорогие модели. А чем ценнее гаджет, тем сильнее беспокойство владельца, что с девайсом может что-то случиться.

Страховщики фиксируют рост спроса на страхование смартфонов. Причем как новых, так и тех, которые уже использовались.

По данным компании "Связной", с января по июнь 2019 года на российском рынке смартфонов было продано более 13 миллионов устройств. Пользователи потратили на них 211 миллиардов рублей.

Наибольший рост показали мобильные устройства в ценовой категории свыше 60 тысяч рублей. В штуках продажи таких смартфонов выросли на 57 процентов, рассказали "Российской газете" в пресс-службе ретейлера.

Такие показатели специалисты связывают с продолжающимся массовым выходом на рынок флагманских моделей крупнейших производителей смартфонов.

Владельцы дорогих гаджетов чаще других страхуют свои мобильные устройства. Причем как новые, так и те, которые уже успели поработать. Как правило, в последнем случае пользователи приходят за полисом после того, как смартфон побывал в дорогостоящем ремонте.

По данным исследования "Сбербанк страхование", к финансовой защите своих девайсов наиболее активно прибегают владельцы мобильной техники Apple и Samsung. На каждую из этих марок приходится почти треть общего количества застрахованных гаджетов. Далее идут Nokia, Honor, Meizu.

Владельцы подержанных смартфонов обычно приходят за полисами после того, как их гаджеты побывают в дорогостоящем ремонте

Причины 87 процентов страховых случаев с мобильными устройствами - механические повреждения, в основном в результате падений. Еще 8 процентов приходится на заливы: владельцы устройств роняли их в воду или проливали на девайсы напитки. Остальные связаны с кражами.

Тариф на страхование гаджета формируется исходя из объема рисков, который будет покрывать полис. Речь может идти о полном покрытии, куда помимо кражи и обычного повреждения при падении входит, например, защита от воздействия снега и дождя, порчи животными, скачков напряжения, или об ограниченном наборе рисков. Сумма, которую придется заплатить за страховку, зависит и от модели гаджета. В среднем полис может стоить от 1,5 до 10 процентов цены устройства.

Страхуя смартфон, нужно быть очень внимательным, поскольку есть множество нюансов, которые могут показаться неочевидными. Так, если гаджет вытащили из кармана или сумки в людном месте, в выплате в большинстве компаний могут отказать. Страховка "включается", если устройство похитили из закрытого помещения или автомобиля. Хотя если владелец девайса докажет, что смартфон украли, повредив сумку или карман куртки, на выплаты все-таки можно будет рассчитывать.

Страховая компания не произведет выплату, если владелец сообщит, что телефон утонул и не сможет предоставить поврежденный водой гаджет. Не возмещается ущерб в связи с потерей информации в оперативной памяти. Также страховые выплаты не предусмотрены при косметических повреждениях - царапинах или сколах, не влияющих на работоспособность техники, - царапинах и сколах.

"Анализируя правила страхования мобильной техники, можно прийти к выводу, что в них больше исключений, нежели случаев, когда владелец гаджета действительно может получить страховое возмещение. Поэтому такие полисы не слишком выгодны, - считает Дмитрий Янин, председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей. - Но если человек несмотря ни на что все-таки хочет застраховать свою технику, я бы порекомендовал внимательно читать условия договора, включая все, что написано мелким шрифтом".