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Рубрика: Экономика

Гаджет с полисом

Владельцы смартфонов стали чаще их страховать
Текст: Юлия Кривошапко
Граждане покупают все больше смартфонов. Наиболее заметный рост продаж в последнее время приходится на дорогие модели. А чем ценнее гаджет, тем сильнее беспокойство владельца, что с девайсом может что-то случиться.
Чтобы получить выплату по страховке, нужно умудриться "правильно" уронить смартфон. Фото: iStock Чтобы получить выплату по страховке, нужно умудриться "правильно" уронить смартфон. Фото: iStock
Чтобы получить выплату по страховке, нужно умудриться "правильно" уронить смартфон. Фото: iStock

Страховщики фиксируют рост спроса на страхование смартфонов. Причем как новых, так и тех, которые уже использовались.

По данным компании "Связной", с января по июнь 2019 года на российском рынке смартфонов было продано более 13 миллионов устройств. Пользователи потратили на них 211 миллиардов рублей.

Наибольший рост показали мобильные устройства в ценовой категории свыше 60 тысяч рублей. В штуках продажи таких смартфонов выросли на 57 процентов, рассказали "Российской газете" в пресс-службе ретейлера.

Фото: REUTERS
Почему граждане не востребовали 9,3 млрд рублей страхового возмещения

Такие показатели специалисты связывают с продолжающимся массовым выходом на рынок флагманских моделей крупнейших производителей смартфонов.

Владельцы дорогих гаджетов чаще других страхуют свои мобильные устройства. Причем как новые, так и те, которые уже успели поработать. Как правило, в последнем случае пользователи приходят за полисом после того, как смартфон побывал в дорогостоящем ремонте.

По данным исследования "Сбербанк страхование", к финансовой защите своих девайсов наиболее активно прибегают владельцы мобильной техники Apple и Samsung. На каждую из этих марок приходится почти треть общего количества застрахованных гаджетов. Далее идут Nokia, Honor, Meizu.

Владельцы подержанных смартфонов обычно приходят за полисами после того, как их гаджеты побывают в дорогостоящем ремонте

Причины 87 процентов страховых случаев с мобильными устройствами - механические повреждения, в основном в результате падений. Еще 8 процентов приходится на заливы: владельцы устройств роняли их в воду или проливали на девайсы напитки. Остальные связаны с кражами.

Тариф на страхование гаджета формируется исходя из объема рисков, который будет покрывать полис. Речь может идти о полном покрытии, куда помимо кражи и обычного повреждения при падении входит, например, защита от воздействия снега и дождя, порчи животными, скачков напряжения, или об ограниченном наборе рисков. Сумма, которую придется заплатить за страховку, зависит и от модели гаджета. В среднем полис может стоить от 1,5 до 10 процентов цены устройства.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Страхуя смартфон, нужно быть очень внимательным, поскольку есть множество нюансов, которые могут показаться неочевидными. Так, если гаджет вытащили из кармана или сумки в людном месте, в выплате в большинстве компаний могут отказать. Страховка "включается", если устройство похитили из закрытого помещения или автомобиля. Хотя если владелец девайса докажет, что смартфон украли, повредив сумку или карман куртки, на выплаты все-таки можно будет рассчитывать.

Страховая компания не произведет выплату, если владелец сообщит, что телефон утонул и не сможет предоставить поврежденный водой гаджет. Не возмещается ущерб в связи с потерей информации в оперативной памяти. Также страховые выплаты не предусмотрены при косметических повреждениях - царапинах или сколах, не влияющих на работоспособность техники, - царапинах и сколах.

"Анализируя правила страхования мобильной техники, можно прийти к выводу, что в них больше исключений, нежели случаев, когда владелец гаджета действительно может получить страховое возмещение. Поэтому такие полисы не слишком выгодны, - считает Дмитрий Янин, председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей. - Но если человек несмотря ни на что все-таки хочет застраховать свою технику, я бы порекомендовал внимательно читать условия договора, включая все, что написано мелким шрифтом".

Экономика Страхование
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