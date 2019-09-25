В Россию пришел самый маленький Android-смартфон. Он ужасно милый и дорогой

В России стартовали продажи нового смартфона под брендом Palm оснащенного экраном с диагональю 3,3 дюйма. На сегодняшний день это самый крошечный Android-смартфон на нашем рынке - его габариты составляют 96.6 x 50.6 x 7.4 миллиметра, а вес - 62,5 грамма.

3,3-дюймовый смартфон Palm. Фото: TCL

Аппарат работает на базе процессора Snapdragon 435, оснащен 3/32 Гб памяти, что очень неплохо для такого малыша. Экран поддерживает разрешение 1280x720 пикселей на дюйм. Разрешение основной камеры составляет 12 мегапикселей, фронтальной - 8 мегапикселей.

Новый малютка Palm работает на базе Android 8.1 с поддержкой всех сервисов Google, включая голосовой ассистент. Аккумулятор емкостью 800 мАч обеспечит 6-7 часов работы в режиме веб-серфинга.

Стоимость новинки в России - 29990 рублей. С одной стороны, это ужасно дорого - за такую цену можно взять несколько неплохих аппаратов Xiaomi или Honor. Немного утешают условия предзаказа - в подарок полагаются беспроводные наушники Sony стоимостью 17999 рублей, но после старта продаж это предложение действовать перестанет.

С другой стороны, аппарат выглядит необычайно мило и привлекательно, выгодно отличаясь от лопатообразных девайсов, в изобилии представленных на рынке.