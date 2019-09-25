В Шанхае начался китайско-российский диалог об инновациях

Инициаторами мероприятия выступили Министерство науки и техники КНР и Министерство экономического развития России. Ежегодная встреча становится важной платформой двухстороннего сотрудничества, способствующей сближению инновационной политики и стратегии двух стран.

В ходе диалога будут рассмотрены актуальные вопросы технологического развития, оптимальные подходы для решения ключевых задач в инновационной сфере и создание надежного канала общения между правительственными, научно-исследовательскими, предпринимательскими и инвестиционными кругами. Диалог, как ожидается, будет содействовать взаимопроникающему развитию научно-технического и инновационного сотрудничества между двумя странами.