Для Валентины Матвиенко эта процедура избрания стала уже третьей. В первый раз она была избрана спикером Совфеда в 2011 году, второй раз - в 2014-м. Согласно регламенту СФ, каждый сенатор вправе выдвинуть одного кандидата на пост спикера. Вчера этой возможностью воспользовался старейший член Совфеда Николай Рыжков. "Вношу предложение поручить руководить в дальнейшем Советом Федерации Валентине Ивановне. Я абсолютно убежден, что мы не сделаем никакой ошибки, если дружно за нее проголосуем", - сказал он. "За эти годы мы стали работать по-другому. Авторитет наших комитетов существенно повысился, - отметил парламентарий. - Валентина Ивановна человек очень ласковый, но имеет твердую руку. То, что в нашей работе есть порядок и четкость, это ее заслуга". При этом сенатор признался, что не хотел бы попасть на трибуну СФ во время "правительственного часа", когда Матвиенко дает жесткие оценки докладчикам.
Глава Комитета СФ по международным делам Константин Косачев отметил достижения председателя Совфеда в сфере парламентской дипломатии. Среди примеров - внесение в календарь ООН Международного дня парламентаризма, с этой инициативой впервые выступила именно Валентина Матвиенко.
Других предложений по кандидатуре спикера не поступило. Самовыдвиженцев среди членов палаты также не оказалось. Голосование, согласно регламенту, проводится тайно с использованием бюллетеней или электронной системы. Совет палаты сделал выбор в пользу высоких технологий. Правда, не обошлось без сбоев - у сенатора Бориса Невзорова в момент голосования завис компьютер. Но это не повлияло на результаты выборов - за Валентину Матвиенко проголосовали все присутствующие в зале сенаторы.
"Искренне благодарю вас! Правда, для меня это честь возглавлять Совет Федерации и работать с вами, такими уникальными людьми, в нашей единой профессиональной команде регионов. Вместе мы сможем много сделать. Поверьте, я не пожалею на это сил", - сказала Матвиенко после голосования. Затем она обозначила основные задачи палаты на осеннюю сессию. "Главным направлением нашей работы в эту сессию является эффективное законодательное обеспечение национальных проектов, майского указа президента. В центре этой работы - человек, его благополучие, здоровье, возможности для самореализации", - заметила председатель СФ. Еще одна задача - работа над проектом бюджета. "Мы должны ориентироваться на то, что основная цель бюджета - это не бесконечное латание финансовых дыр, а создание в регионах реальной базы для социально-экономического развития на годы вперед", - подчеркнула глава Совфеда.
Отдельно Матвиенко выделила такие направления, как лекарственное обеспечение, создание законодательной базы противодействия домашнему насилию, гуманизация всей уголовно-процессуальной системы. "Одна из чувствительных сфер, которая особенно волнует наших граждан, это лекарственное обеспечение. Каждый год в регионах возникают сложности. С полок аптек периодически исчезают жизненно важные препараты. Особенно остро эта проблема стоит для жителей небольших городов и сел", - отметила глава Совфеда и призвала "тщательно разобраться" в причинах этого явления.
Что касается гуманизации уголовно-процессуальной системы, то здесь есть хорошие новости - правительство дало положительное заключение на сенаторский законопроект о запрете клеток в судах. "Дальше нам предстоит непростой путь - надо пройти Государственную Думу, есть много возражающих, но мы твердо движемся по этому пути", - заявила Валентина Матвиенко. Один из авторов закона - глава Комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас - сообщил, что сенаторы прорабатывают с правительством финансовую сторону этого законопроекта. Он также выразил надежду, что Госдума в ближайшее время приступит к рассмотрению документа.