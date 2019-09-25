Совет Федерации начал осеннюю сессию. На первом заседании члены верхней палаты парламента единогласно избрали своим председателем Валентину Матвиенко. Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов наделил ее сенаторскими полномочиями на следующий пятилетний срок.

Для Валентины Матвиенко эта процедура избрания стала уже третьей. В первый раз она была избрана спикером Совфеда в 2011 году, второй раз - в 2014-м. Согласно регламенту СФ, каждый сенатор вправе выдвинуть одного кандидата на пост спикера. Вчера этой возможностью воспользовался старейший член Совфеда Николай Рыжков. "Вношу предложение поручить руководить в дальнейшем Советом Федерации Валентине Ивановне. Я абсолютно убежден, что мы не сделаем никакой ошибки, если дружно за нее проголосуем", - сказал он. "За эти годы мы стали работать по-другому. Авторитет наших комитетов существенно повысился, - отметил парламентарий. - Валентина Ивановна человек очень ласковый, но имеет твердую руку. То, что в нашей работе есть порядок и четкость, это ее заслуга". При этом сенатор признался, что не хотел бы попасть на трибуну СФ во время "правительственного часа", когда Матвиенко дает жесткие оценки докладчикам.

Главным направлением работы Совфеда в эту сессию является эффективное законодательное обеспечение национальных проектов

Глава Комитета СФ по международным делам Константин Косачев отметил достижения председателя Совфеда в сфере парламентской дипломатии. Среди примеров - внесение в календарь ООН Международного дня парламентаризма, с этой инициативой впервые выступила именно Валентина Матвиенко.

Других предложений по кандидатуре спикера не поступило. Самовыдвиженцев среди членов палаты также не оказалось. Голосование, согласно регламенту, проводится тайно с использованием бюллетеней или электронной системы. Совет палаты сделал выбор в пользу высоких технологий. Правда, не обошлось без сбоев - у сенатора Бориса Невзорова в момент голосования завис компьютер. Но это не повлияло на результаты выборов - за Валентину Матвиенко проголосовали все присутствующие в зале сенаторы.

"Искренне благодарю вас! Правда, для меня это честь возглавлять Совет Федерации и работать с вами, такими уникальными людьми, в нашей единой профессиональной команде регионов. Вместе мы сможем много сделать. Поверьте, я не пожалею на это сил", - сказала Матвиенко после голосования. Затем она обозначила основные задачи палаты на осеннюю сессию. "Главным направлением нашей работы в эту сессию является эффективное законодательное обеспечение национальных проектов, майского указа президента. В центре этой работы - человек, его благополучие, здоровье, возможности для самореализации", - заметила председатель СФ. Еще одна задача - работа над проектом бюджета. "Мы должны ориентироваться на то, что основная цель бюджета - это не бесконечное латание финансовых дыр, а создание в регионах реальной базы для социально-экономического развития на годы вперед", - подчеркнула глава Совфеда.

Отдельно Матвиенко выделила такие направления, как лекарственное обеспечение, создание законодательной базы противодействия домашнему насилию, гуманизация всей уголовно-процессуальной системы. "Одна из чувствительных сфер, которая особенно волнует наших граждан, это лекарственное обеспечение. Каждый год в регионах возникают сложности. С полок аптек периодически исчезают жизненно важные препараты. Особенно остро эта проблема стоит для жителей небольших городов и сел", - отметила глава Совфеда и призвала "тщательно разобраться" в причинах этого явления.

Что касается гуманизации уголовно-процессуальной системы, то здесь есть хорошие новости - правительство дало положительное заключение на сенаторский законопроект о запрете клеток в судах. "Дальше нам предстоит непростой путь - надо пройти Государственную Думу, есть много возражающих, но мы твердо движемся по этому пути", - заявила Валентина Матвиенко. Один из авторов закона - глава Комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас - сообщил, что сенаторы прорабатывают с правительством финансовую сторону этого законопроекта. Он также выразил надежду, что Госдума в ближайшее время приступит к рассмотрению документа.