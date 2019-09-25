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Рубрика: Культура

Анатомия стриптиза

Наблюдения скептика над текущим творческим процессом
Текст: Валерий Кичин
Российская газета - Федеральный выпуск № 216(7974)
Не хочу резких обобщений: в любой аварии бывают счастливцы, которые уцелели. Наше кино, конечно, в аварийной ситуации, но есть фильмы хорошие и даже прекрасные: "Дылда", "Война Анны", "Ван Гоги", "Однажды в Трубчевске", "Мальчик русский", "Лес"... На фестивале "Меридианы Тихого" благодарные слезы у зрителей вызвал "Керосин" Юсупа Разыкова. Потому что счастье - это когда тебя понимают.
Типичный герой современного массового кино - субъект без признаков развитого интеллекта. Из фильма "Папа, сдохни!". Фото: Белое зеркало. Типичный герой современного массового кино - субъект без признаков развитого интеллекта. Из фильма "Папа, сдохни!". Фото: Белое зеркало.
Типичный герой современного массового кино - субъект без признаков развитого интеллекта. Из фильма "Папа, сдохни!". Фото: Белое зеркало.

Увековечивший эту фразу фильм - "Доживем до понедельника" - я пересмотрел во время долгого перелета в Москву. И, должен сказать, укачало. Не от турбулентности. И даже не оттого, что проверенное временем кино всегда кажется лучше еще не проверенного. От разницы в интеллектуальном наполнении типичного старого кино и типичного нового. Мир кино в целом поглупел, и это нельзя объяснить велением времени - здесь веяния более поверхностные, но мощные. "Не грузите меня!" - девиз фильммейкера в нашем веке. Этот принцип, подхваченный современными борцами с "менторством" и сторонниками выведения моральных категорий за скобки, рано или поздно должен был привести к мутации кино как искусства. Оно уже не понимает своего зрителя. Или думает о нем как о беспрерывно "хавающем пипле". И зритель в массе потерял интерес к своему кино.

Лучшее кино времен Станислава Ростоцкого - это почти всегда спор позиций. Отсюда его пружинистость, энергия клокочущей мысли. Фильмы-диспуты - от "Твоего современника" или "Розыгрыша" до "Чужих писем", "Человека на своем месте" или "Премии" - формировали общественное сознание и реально готовили перемены. Это касалось всех жанров, включая комедии - вспомним "Гараж" Рязанова. Кино инициировало споры, зритель оказывался в ситуации выбора: с кем ты, каков ты?

Фото: Роман Щербенков
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Когда мы последний раз спорили о смысле нового фильма? Даже в лучших образцах современного кино установка - на инстинкты, эмоции. Идея совершенствования человека и социума отброшена вместе со всем тем, что считается "советским хламом". И кино - без конструктивных идей, в вакууме общественной мысли - боится затронуть все, что выше плинтуса. Уже не формирует, а увеселяет социум, подстилаясь под самые примитивные вкусы, под то, что "хавает пипл". А это вектор на деградацию.

В фильме "Давай разведемся" "пипл" развлекает автор клипов Анна Пармас. Она одарила героиню профессией гинеколога в предвкушении, сколько пикантных ситуаций можно из этого извлечь. И вот в картине 12+ рассуждают о консистенции месячных и о многом другом, о чем говорят в своем кругу. Перед нами кинословарь таких специфических сфер, как гинекология, проктология, психиатрия, геронтология и черная магия. Все нечистоты, предрассудки и глупости, какие умеет исторгать человечество, собраны в кучку и раскрашены под семейную комедию о замордованной работой жене и муже-домохозяине. Продюсеры сумели вовлечь в это предприятие таких актрис, как Анна Михалкова и Надежда Маркина, которые не умеют играть плохо. Но смотреть стыдно. За коллизии и шуточки, которые авторам кажутся смешными и делом доказывают, что грядет эра кино с куриными мозгами.

Все чаще в кино направляешься, как за границу: там идет что-то типа "Миллиарда" Романа Прыгунова - истории о злоключениях миллионера, его коварно умершем бизнес-партнере, его "биологическом материале" и появившихся в результате многочисленных детках. "Миллиарду" вторит "Дорогой папа" Михаила Расходникова - еще одна история об утраченных миллиардах и обездоленном бизнесмене. Это на кого рассчитано? Смотреть столь нестерпимый гламур в Тамбове или Кинешме - словно глазеть на страдающих от обжорства марсиан. И кто бы объяснил, почему нас должен интересовать богач, лишившийся яхты!

Фото: РИА Новости
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Понятно, что допотопное "не могу молчать!" и пушкинские "чувства добрые" сегодня для многих - старье вроде кринолина, но ведь редкий режиссер приходит в кино хотя бы с подобием собственного голоса. Это, как правило, провинциальное подражание Тарантино ("Папа, сдохни!" Кирилла Соколова), дешевым ужастикам ("Вий") и китайским боевым фильмам ("Тайна печати дракона" Олега Степченко), мистическому трешу с пиратских торрентов ("Эбигейл" Александра Богуславского). Я уже не говорю о том постыдном, что составило ремесло ваятелей сериалов о грабителях и киллерах.

Кино спадает с лица. Оно еще продолжается как аттракцион - наращивает технологии, но поле искусства в нем съеживается. Сегодня то, что было творчеством, - не более чем осуществление профессии по принципу: о чем говорить, если не о чем говорить? Или сеанс стриптиза в анатомическом театре - доковырялись уже до прямой кишки. Или средство от бессонницы. Но не живое, энергичное искусство, не голос художника. Оно не умеет рассказать оригинальную историю. Написать диалоги, которые хоть чем-то отличаются от бытового примитива - разучилось создавать полноценную драматургию. Почти исчезли чем-то для нас важные характеры: герои ничего не привносят ни в наше сознание, ни в наш мир. Авторы перестали чувствовать и воплощать поэзию жизни. Чаще всего они сообщают нам новость: и так бывает! Зачем сообщают - не говорят. Даже не задаются таким вопросом. Но их усилиями кино стало коллекцией незначительных казусов.

Кино можно снимать хоть о снежном человеке - было бы талантливо и остроумно, как в "Человеке ниоткуда" Рязанова. Хоть о галактике Кин-Дза-Дза, как у Данелии, - был бы в этом смысл. Но из всех устремлений в нашем массовом кино осталось коммерческое. И в сухом сальдо-бульдо - регулярные провалы. Такое перманентное сальдо-мортале.

Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и театр с Валерием Кичиным
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