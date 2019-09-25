Ван И: Китай не будет ввязываться в "игру престолов" с США

Китай никогда не стремился к гегемонии и не собирается участвовать в "игре престолов" с США. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И, выступая в ООН.

По его словам, которые опубликованы на сайте внешнеполитического ведомства КНР, в США некоторые опасаются, что Китай потеснит позиции их станы в мире. "Это стратегически неверное суждение о Китае, а также отражение неуверенности США в самих себе. Стремление к гегемонии никогда не было в китайской ДНК. Китай не намерен играть в "игру престолов" на мировой арене", - заявил Ван И.

Министр напомнил, что КНР по-прежнему является "крупнейшей развивающейся страной в мире", однако значительно отстает от США по уровню национального дохода на душу населения, индексу человеческого развития, уровню развития науки и техники, образования. "В настоящее время и в обозримом будущем США остаются сильнейшим государством мира", - добавил Ван И.

Тем не менее, по его мнению, ни одна страна не может решить все проблемы в одиночку, поэтому необходимо разделить международные обязанности. "Каждая страна должна играть свою роль в меру своих возможностей. Китай готов в полной мере взять на себя свою долю ответственности", - отметил глава МИД КНР.

Он отметил, что Пекин делает шаги навстречу США и остальному миру и ожидает того же от Вашингтона. В связи с этим Ван И призвал "снять все необоснованные ограничения" в отношении Китая, введенные в рамках торговой войны. По его словам, сторонам необходимо найти "новые сферы для взаимодействия" и при этом придерживаться принципа невмешательства во внутренние дела, уважать территориальную целостность и не пытаться навязать свою волю друг другу.