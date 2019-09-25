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Рубрика: Общество

Ненормативная лексика

Министр Владимир Мединский категорически против каких-либо культурных "нормативов" школьника
Текст: Мария Воронова
Российская газета - Федеральный выпуск № 216(7974)
Московской школе №1476 (в Измайловском районе) повезло: здесь есть свой уникальный музей, созданный энтузиастами - выпускниками и родителями школьников. Коллекция, размещенная в нескольких кабинетах, погружает учащихся в историю столицы и страны от каменного века до наших дней. Можно покрутить в руках археологические находки, почитать газету, вышедшую наутро после полета в космос Юрия Гагарина, - тут много любопытного, а главное - все рядом. Немногие школы, прямо скажем, могут похвастаться такими музеями.
Владимир Мединский подарил школьному музею маленькую копию памятника Ивану III. К слову, автором художественного решения монумента стал режиссер Андрей Кончаловский. Фото: Сергей Михеев. Владимир Мединский подарил школьному музею маленькую копию памятника Ивану III. К слову, автором художественного решения монумента стал режиссер Андрей Кончаловский. Фото: Сергей Михеев.
Владимир Мединский подарил школьному музею маленькую копию памятника Ивану III. К слову, автором художественного решения монумента стал режиссер Андрей Кончаловский. Фото: Сергей Михеев.

В среду "открытый урок" в этой школе провел министр культуры Владимир Мединский - и не случайно речь зашла о том, что несколько лет назад родилась идея - как помочь детям чаще знакомиться с лучшими выставками, спектаклями и музыкальными концертами. На это нацелен совместный проект министерства культуры и министерства просвещения. С 1 октября он стартует в пилотном режиме в 11 регионах России. Документ, недавно опубликованный на сайте Минкульта, получил такое же название, как и проект, - "Культурный норматив школьника". Мединский поправляет: "Слово "норматив", конечно, неправильное в этом контексте. Нужно придумать другое название для проекта".

"Никаких рекомендаций, что следует и не следует смотреть, не было, нет и быть не может", - сказал министр

Проект, появившийся на сайте, ненавязчиво рекомендовал школам задуматься о новом формате проведения занятий, с посещением различных музеев и театров, с учетом специфики региона и его культурной жизни. Увиденное ученики могли бы описать в своих специальных дневниках или обсудить в классе с учителем. "Важно, чтобы инициатива подобной формы обучения, - заметил Мединский, - приветствовалась органами образования, а не просто исходила от родительского комитета или классного руководителя, как это часто бывает сегодня". По его мнению, урок биологии в Дарвиновском музее или просмотр "Александра Невского" Сергея Эйзенштейна в кинозале могут быть полезнее из раза в раз перечитанных параграфов из учебника. Хотя одно другому мешать не должно.

Фото: Олег Прасолов.
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В том виде, в каком документ появился на сайте, - он содержал четкие инструкции для учеников: что им следует слушать и читать, чтобы развить чувство прекрасного. Бурную дискуссию вызвали попавшие в рекомендованный список композиции популярных рок-групп ХХ века: The Beatles, Queen, Nirvana, "Кино", "Наутилус Помпилиус". Многих юношам и девушкам показалось это даже любопытно: обсуждать в школе кумиров современных. Но… документ на официальном сайте ведомства провисел недолго и исчез. Представители минкультуры объяснили: этот список рекомендаций - не более чем фантазии экспертов.

"Никаких рекомендаций, что следует или не следует смотреть, не было, нет и быть не может", - отметил Владимир Мединский. По словам министра, только сами ученики, советуясь с родителями и друзьями, могут определять свою культурную программу, помимо "обязательной" школьной.

"Эксперты решили пофантазировать, что надо в обязательном порядке детям посмотреть. "Ревизор" Гоголя надо? Да, он входит в школьную программу. Пьесы по Лескову надо? Нет, Лесков не входит в школьную программу", - уточнил Мединский. По его словам, рекомендации экспертов ничем не подкреплены и представляют собой лишь субъективные рассуждения о том, что следовало бы включить в школьную программу.

Как бы то ни было, московскую школу, в которой прошел открытый урок Владимира Мединского, сложно упрекнуть на этот счет: девятиклассники наперебой отвечали на вопросы министра о том, в каких московских галереях и театрах они побывали в этом году.

Комментарий

За день до министра культуры его заместитель, статс-секретарь министерства Алла Манилова, объяснила, почему убрали с сайта список культурных нормативов для школьников: "Наши сотрудники допустили колоссальную ошибку. Они арифметически соединили мнения экспертов. Не было никаких дискуссий. И решили опубликовать, идея-то хорошая. Министр не в курсе, я не в курсе. Произошла нелепость. Честно говоря, обидно. Сотрудники приняли решение сами, не сказав министру, который терпеть не может списки. И дали повод для ложной интерпретации задуманного".

О чем идет речь? О попытке сформулировать, задать культурный код для юношества. Попробовать найти общий язык, который свяжет школьников с культурным кодом старшего поколения, учителей, авторитетов. Дело такое - серьезное, но зыбкое. Попробуй что-то посоветовать - тут же услышишь: не навязывайте детям! В наше время все ученые.

Фото: Пресс-служба Благотворительного фонда "Фонд П.Юргенсона"
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Список рекомендаций для школьников, появившийся поначалу на сайте, касался семи направлений: литературы, изобразительного искусства, архитектуры, народной культуры, музыки, театра и кино. Обсуждать принялись сразу - не то чтобы очень зло, но заинтересованно. Такие списки, как ни составляй, всегда дают простор для критиков. По делу или так, поговорить - все вперемежку.

Почему Никита Кожемяка был указан не как былинный богатырь, а как автор произведения. Почему "Иронию судьбы" забыли, а финчеровская "Социальная сеть" - о славной биографии владельца "Фейсбука" Цукерберга - тут как тут. Почему есть нормативное кино про бедную собачку "Хатико: Самый верный друг" - а никто не вспоминает "Белого Бима, Черное ухо"? Или, скажем, что сумеет рассказать учитель о "Фонтане" художника нового времени Марселя Дюшана (представляющем собой обычный писсуар из магазина). Больше всего успели покричать о музыкальной части. Лев Лещенко напомнил, что существуют Пахмутова и Соловьев-Седой, и что Тухманов с песней "Как прекрасен этот мир" не хуже группы Queen.

В общем, это споры из разряда бесконечных. The Beatles, Элвис Пресли и группа Nirvana взбодрили многих. Список можно обсуждать, но главное, что тут какая-то - удачная или не очень - попытка не ограничиваться классикой (ее здесь больше 90 процентов), в хорошем смысле уйти от нафталина, посмотреть глазами нового, быстрого, перевернувшегося, не всегда адекватного времени. А иначе - как?

Между прочим, про культурный код молодого поколения ходило много разговоров еще в позапрошлом веке, когда кругом повылезали нигилисты. Но вот же - в самый разгар боев на Крымской войне в 1850-х командующий, светлейший князь Михаил Горчаков удивлял свои войска привычкой напевать любимую песенку из репертуара неприятеля Je suis soldat français - "Я французский солдат". По большому счету - тоже ведь была культурная головоломка. Вот сейчас - предложено пообсуждать с подростками Nirvana с песней Smells Like Teen Spirit ("Пахнет как от подростка"). А в 1861-м умеренный профессор Никитенко в дневнике писал о подростковых кодах времени: "Стоит только послушать, как рассуждают о современных происшествиях люди даже пожилые, чтобы убедиться, что тут нет ни опытности лет, ни здравого смысла, ни образования. Суждения совершенно детские!"

Фото: РИА Новости
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Времена переплетаются. Школьники должны стать продолжением национальных культурных кодов. Как им быть - когда на них отовсюду сваливается реклама с ненормальными людьми, ненормальными отношениями - "папа едет домой" или "берем, берем"? Как быть, когда ежеминутно звонки с предложениями кредитов, юруслуг и прочих обманов. Как быть, когда утилитарные потребности есть смысл всего и вся? Когда у человечества остался идеал: люби себя, наплюй на всех, иди на все - ради успеха. Хоть иллюзорная минута славы.

Как быть, если вся русская культура была построена на том, что прямо противоположно нынешнему идеалу? Прекрасный повод к разговору со школьниками. Хоть нормативной, хоть и ненормативной лексикой. Было бы кому и что сказать.

"В чужом пиру похмелье" - из Островского, цитата напоследок:

- Куда ты, папа? Отдохни немного! Ты и так много трудишься.

- Нельзя, Лиза, нельзя! Отдыхать некогда. Молодым людям учиться надобно, и так, Лиза, у нас мало учатся, мало. Достань-ка мне Горация да подсыпь табачку, весь вышел. (Лиза достает ему книгу и насыпает табаку.) Ну, прощай! Чай пить не дожидайтесь, может быть, затолкуюсь с ребятами.

Подготовил Игорь Вирабов

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