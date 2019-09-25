Московской школе №1476 (в Измайловском районе) повезло: здесь есть свой уникальный музей, созданный энтузиастами - выпускниками и родителями школьников. Коллекция, размещенная в нескольких кабинетах, погружает учащихся в историю столицы и страны от каменного века до наших дней. Можно покрутить в руках археологические находки, почитать газету, вышедшую наутро после полета в космос Юрия Гагарина, - тут много любопытного, а главное - все рядом. Немногие школы, прямо скажем, могут похвастаться такими музеями.

В среду "открытый урок" в этой школе провел министр культуры Владимир Мединский - и не случайно речь зашла о том, что несколько лет назад родилась идея - как помочь детям чаще знакомиться с лучшими выставками, спектаклями и музыкальными концертами. На это нацелен совместный проект министерства культуры и министерства просвещения. С 1 октября он стартует в пилотном режиме в 11 регионах России. Документ, недавно опубликованный на сайте Минкульта, получил такое же название, как и проект, - "Культурный норматив школьника". Мединский поправляет: "Слово "норматив", конечно, неправильное в этом контексте. Нужно придумать другое название для проекта".

"Никаких рекомендаций, что следует и не следует смотреть, не было, нет и быть не может", - сказал министр

Проект, появившийся на сайте, ненавязчиво рекомендовал школам задуматься о новом формате проведения занятий, с посещением различных музеев и театров, с учетом специфики региона и его культурной жизни. Увиденное ученики могли бы описать в своих специальных дневниках или обсудить в классе с учителем. "Важно, чтобы инициатива подобной формы обучения, - заметил Мединский, - приветствовалась органами образования, а не просто исходила от родительского комитета или классного руководителя, как это часто бывает сегодня". По его мнению, урок биологии в Дарвиновском музее или просмотр "Александра Невского" Сергея Эйзенштейна в кинозале могут быть полезнее из раза в раз перечитанных параграфов из учебника. Хотя одно другому мешать не должно.

В том виде, в каком документ появился на сайте, - он содержал четкие инструкции для учеников: что им следует слушать и читать, чтобы развить чувство прекрасного. Бурную дискуссию вызвали попавшие в рекомендованный список композиции популярных рок-групп ХХ века: The Beatles, Queen, Nirvana, "Кино", "Наутилус Помпилиус". Многих юношам и девушкам показалось это даже любопытно: обсуждать в школе кумиров современных. Но… документ на официальном сайте ведомства провисел недолго и исчез. Представители минкультуры объяснили: этот список рекомендаций - не более чем фантазии экспертов.

"Никаких рекомендаций, что следует или не следует смотреть, не было, нет и быть не может", - отметил Владимир Мединский. По словам министра, только сами ученики, советуясь с родителями и друзьями, могут определять свою культурную программу, помимо "обязательной" школьной.

"Эксперты решили пофантазировать, что надо в обязательном порядке детям посмотреть. "Ревизор" Гоголя надо? Да, он входит в школьную программу. Пьесы по Лескову надо? Нет, Лесков не входит в школьную программу", - уточнил Мединский. По его словам, рекомендации экспертов ничем не подкреплены и представляют собой лишь субъективные рассуждения о том, что следовало бы включить в школьную программу.

Как бы то ни было, московскую школу, в которой прошел открытый урок Владимира Мединского, сложно упрекнуть на этот счет: девятиклассники наперебой отвечали на вопросы министра о том, в каких московских галереях и театрах они побывали в этом году.

Комментарий

За день до министра культуры его заместитель, статс-секретарь министерства Алла Манилова, объяснила, почему убрали с сайта список культурных нормативов для школьников: "Наши сотрудники допустили колоссальную ошибку. Они арифметически соединили мнения экспертов. Не было никаких дискуссий. И решили опубликовать, идея-то хорошая. Министр не в курсе, я не в курсе. Произошла нелепость. Честно говоря, обидно. Сотрудники приняли решение сами, не сказав министру, который терпеть не может списки. И дали повод для ложной интерпретации задуманного".

О чем идет речь? О попытке сформулировать, задать культурный код для юношества. Попробовать найти общий язык, который свяжет школьников с культурным кодом старшего поколения, учителей, авторитетов. Дело такое - серьезное, но зыбкое. Попробуй что-то посоветовать - тут же услышишь: не навязывайте детям! В наше время все ученые.

Список рекомендаций для школьников, появившийся поначалу на сайте, касался семи направлений: литературы, изобразительного искусства, архитектуры, народной культуры, музыки, театра и кино. Обсуждать принялись сразу - не то чтобы очень зло, но заинтересованно. Такие списки, как ни составляй, всегда дают простор для критиков. По делу или так, поговорить - все вперемежку.

Почему Никита Кожемяка был указан не как былинный богатырь, а как автор произведения. Почему "Иронию судьбы" забыли, а финчеровская "Социальная сеть" - о славной биографии владельца "Фейсбука" Цукерберга - тут как тут. Почему есть нормативное кино про бедную собачку "Хатико: Самый верный друг" - а никто не вспоминает "Белого Бима, Черное ухо"? Или, скажем, что сумеет рассказать учитель о "Фонтане" художника нового времени Марселя Дюшана (представляющем собой обычный писсуар из магазина). Больше всего успели покричать о музыкальной части. Лев Лещенко напомнил, что существуют Пахмутова и Соловьев-Седой, и что Тухманов с песней "Как прекрасен этот мир" не хуже группы Queen.

В общем, это споры из разряда бесконечных. The Beatles, Элвис Пресли и группа Nirvana взбодрили многих. Список можно обсуждать, но главное, что тут какая-то - удачная или не очень - попытка не ограничиваться классикой (ее здесь больше 90 процентов), в хорошем смысле уйти от нафталина, посмотреть глазами нового, быстрого, перевернувшегося, не всегда адекватного времени. А иначе - как?

Между прочим, про культурный код молодого поколения ходило много разговоров еще в позапрошлом веке, когда кругом повылезали нигилисты. Но вот же - в самый разгар боев на Крымской войне в 1850-х командующий, светлейший князь Михаил Горчаков удивлял свои войска привычкой напевать любимую песенку из репертуара неприятеля Je suis soldat français - "Я французский солдат". По большому счету - тоже ведь была культурная головоломка. Вот сейчас - предложено пообсуждать с подростками Nirvana с песней Smells Like Teen Spirit ("Пахнет как от подростка"). А в 1861-м умеренный профессор Никитенко в дневнике писал о подростковых кодах времени: "Стоит только послушать, как рассуждают о современных происшествиях люди даже пожилые, чтобы убедиться, что тут нет ни опытности лет, ни здравого смысла, ни образования. Суждения совершенно детские!"

Времена переплетаются. Школьники должны стать продолжением национальных культурных кодов. Как им быть - когда на них отовсюду сваливается реклама с ненормальными людьми, ненормальными отношениями - "папа едет домой" или "берем, берем"? Как быть, когда ежеминутно звонки с предложениями кредитов, юруслуг и прочих обманов. Как быть, когда утилитарные потребности есть смысл всего и вся? Когда у человечества остался идеал: люби себя, наплюй на всех, иди на все - ради успеха. Хоть иллюзорная минута славы.

Как быть, если вся русская культура была построена на том, что прямо противоположно нынешнему идеалу? Прекрасный повод к разговору со школьниками. Хоть нормативной, хоть и ненормативной лексикой. Было бы кому и что сказать.

"В чужом пиру похмелье" - из Островского, цитата напоследок:

- Куда ты, папа? Отдохни немного! Ты и так много трудишься.

- Нельзя, Лиза, нельзя! Отдыхать некогда. Молодым людям учиться надобно, и так, Лиза, у нас мало учатся, мало. Достань-ка мне Горация да подсыпь табачку, весь вышел. (Лиза достает ему книгу и насыпает табаку.) Ну, прощай! Чай пить не дожидайтесь, может быть, затолкуюсь с ребятами.

Подготовил Игорь Вирабов