Владимир Путин оценил работу Счетной палаты

Новости

Путин допустил расширение ассортимента газетных киосков 20:33
Мужской мультибренд St-James: меняя классику Belvest 20:33
Обновления от John Lobb: осенняя практичность не помешала элегантности 20:33
Piquadro обеспечит команду ЦСКА инновационными чемоданами на колесах 20:33
Голландский Suitsupply разработал самый легкий классический костюм 20:33
В Москве дебошир обжег глаза полицейским 20:18
Трамп заявил, что не давил на Зеленского 20:01
В Татарстане две девушки изнасиловали парня из-за разбитого телефона 19:48
В Белграде проходит первая Международная конференция "Память победителей" 19:47
Германия получила от Путина послание о моратории на размещение ракет 19:42
Захарова: Демократы выставили США на всемирное посмешище 19:38
Госдума сформировала делегацию на сессию ПАСЕ 19:16
ФСИН проверит видео с избиением заключенного в пермской колонии 19:05
Следком установит причины пожара на российском траулере в Норвегии 18:58
Генерал-майору МВД предъявлено обвинение в покушении на мошенничество 18:35
Путин связал снижение инфляции с "подкруткой" показателей Центробанком 18:27
В Сети появился трейлер инди-вестерна "Плохая земля" 18:27
Лавров встретился с Зеленским для обсуждения ситуации на Донбассе 18:26
"КАМАЗ" - "Спартак" - онлайн-трансляция матча Кубка России 18:26
МИД РФ: США довели до предела напряжение на Ближнем Востоке 18:24
Объявлен полный список финалистов ТЭФИ 2019 18:21
Стойка шасси загорелась при посадке пассажирского Boeing в Барнауле 18:15
Первым космонавтом ОАЭ стал Хазза Аль-Мансури 18:15
Бывшего футболиста сборной Литвы нашли мертвым 18:10
Из кроссовера Volkswagen Teramont сделали минивэн 18:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Концепция истребителя будущего уже в разработке
Концепция истребителя будущего уже в разработке
При каких условиях энергетики могут отключить свет за долги
При каких условиях энергетики могут отключить свет за долги
В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре
В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре
25.09.2019 20:06
Рубрика: Власть

Контроль для доверия

Владимир Путин оценил работу Счетной палаты
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 216(7974)
Главный смысл государственного управления - обеспечение устойчивого развития общества и достижение достойного уровня жизни людей. Об этом заявил президент на конгрессе Международной организации высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ), который впервые проходит в нашей стране.

"Для нас важно, что наши последовательные усилия по развитию системы внешнего государственного аудита получили высокую оценку со стороны партнеров по международному сообществу", - подчеркнул Владимир Путин. "Сотрудничество, взаимодействие, обмен опытом национальных структур внешнего аудита - это один из ключевых вопросов, ведущих к укреплению доверия, предсказуемости в глобальной экономике и финансах, основа для нашей совместной работы по преодолению структурных проблем, по обеспечению экономического роста, повышению благосостояния людей, по защите окружающей среды, - то есть по тем приоритетным направлениям, которые определены ООН как цели устойчивого развития", - сказал президент.

Счетной палате нужно дополнять финансовый аудит комплексным анализом нацпроектов и инвестпрограмм

Эти задачи созвучны и с долгосрочными планами развития России: реализуются очень масштабные проекты в экономике и социальной сфере, в области экологии и технологического прогресса. В рамках нацпроектов и программ интегрируются усилия государства, регионов и муниципалитетов, бизнеса, граждан.

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Владимиру Путину доложили о готовности страны к отопительному сезону

Президент похвалил работу Счетной палаты, стремление аудиторов ориентироваться на самые строгие стандарты принципиальности и непредвзятости при оценке эффективности бюджетных расходов и инвестиций, госуправления. Путин заявил о поддержке настроя руководства СП не только выявлять проблемы, но и дополнять финансовый аудит комплексным анализом нацпроектов и инвестпрограмм. Взвешенные, точные и реалистичные рекомендации СП по корректировке, настройке экономической, социальной политики, безусловно, востребованы, отметил он.

Путин напомнил об идее, которую высказал на Петербургском международном экономическом форуме: создании открытого международного банка данных с лучшими практиками, успешными кейсами, проектами развития в экономической, социальной, демографической сферах, в области бюджетной политики, государственного и муниципального управления, и пригласил присоединиться к этой инициативе.

Власть Работа власти Госуправление Президент Госфонды и контрольные органы Счетная палата
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин поручил Медведеву решить вопрос рентабельности предприятий ВПК
Ракета "Союз-ФГ" стартовала с космодрома Байконур
Генерал-майору МВД предъявлено обвинение в покушении на мошенничество
Эксперт оценил идею снизить допустимый порог превышения скорости
Пропавших людей смогут найти по геолокации