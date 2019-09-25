Владимир Путин оценил работу Счетной палаты

Главный смысл государственного управления - обеспечение устойчивого развития общества и достижение достойного уровня жизни людей. Об этом заявил президент на конгрессе Международной организации высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ), который впервые проходит в нашей стране.

"Для нас важно, что наши последовательные усилия по развитию системы внешнего государственного аудита получили высокую оценку со стороны партнеров по международному сообществу", - подчеркнул Владимир Путин. "Сотрудничество, взаимодействие, обмен опытом национальных структур внешнего аудита - это один из ключевых вопросов, ведущих к укреплению доверия, предсказуемости в глобальной экономике и финансах, основа для нашей совместной работы по преодолению структурных проблем, по обеспечению экономического роста, повышению благосостояния людей, по защите окружающей среды, - то есть по тем приоритетным направлениям, которые определены ООН как цели устойчивого развития", - сказал президент.

Счетной палате нужно дополнять финансовый аудит комплексным анализом нацпроектов и инвестпрограмм

Эти задачи созвучны и с долгосрочными планами развития России: реализуются очень масштабные проекты в экономике и социальной сфере, в области экологии и технологического прогресса. В рамках нацпроектов и программ интегрируются усилия государства, регионов и муниципалитетов, бизнеса, граждан.

Президент похвалил работу Счетной палаты, стремление аудиторов ориентироваться на самые строгие стандарты принципиальности и непредвзятости при оценке эффективности бюджетных расходов и инвестиций, госуправления. Путин заявил о поддержке настроя руководства СП не только выявлять проблемы, но и дополнять финансовый аудит комплексным анализом нацпроектов и инвестпрограмм. Взвешенные, точные и реалистичные рекомендации СП по корректировке, настройке экономической, социальной политики, безусловно, востребованы, отметил он.

Путин напомнил об идее, которую высказал на Петербургском международном экономическом форуме: создании открытого международного банка данных с лучшими практиками, успешными кейсами, проектами развития в экономической, социальной, демографической сферах, в области бюджетной политики, государственного и муниципального управления, и пригласил присоединиться к этой инициативе.