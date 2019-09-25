Во Франции идет процесс по делу крупного фармакологического концерна

Наверное, во Франции еще не было такого масштабного судебного процесса, как тот, что сейчас проходит в Париже по делу крупнейшей фармакологической компании "Сервье".

Одних только истцов около трех тысяч, а защищающих их адвокатов - 376. Речь идет о разработанном компанией препарате "Медиатор", который в конце прошлого - начале этого столетия привел к гибели, по одним данным, не менее 500 французов, а по другим - в четыре раза больше. "Медиатор" поступил на местный рынок в 1976 году как средство, подавляющее аппетит, оно также предназначалось для диабетиков, чтобы они могли избавиться от избыточного веса. Из-за этого свойства препарат впоследствии стали предписывать всем, кто хотел похудеть. В результате "Медиатор" перешагнул через национальные границы. Считается, что его принимали не менее пяти миллионов человек во многих странах мира.

Однако спустя несколько лет появились подозрения, что с препаратом не все так ладно, как хотелось бы его разработчикам. Во Франции, где проблемный медикамент исчез с аптечных стендов лишь в 2009 году, Ирэн Фрашон, пульмонолог из Бреста, первой обратила внимание на связь между "Медиатором" и его негативным воздействием на легкие и сердечно-сосудистую систему, что нередко приводило к летальному исходу. Скандал вокруг препарата и его производителя разразился полтора года спустя, и началось расследование. Как полагают ряд адвокатов пострадавших, основатель фармацевтической компании Жак Сервье не мог не знать о пагубном эффекте препарата, которым 30 лет пользовались его соотечественники. Но с месье Сервье уже не спросишь: в почтенном 92-летнем возрасте он скончался в 2014 году. В отличие от его приближенных, которым сейчас придется давать показания.

Но не только. В ходе процесса предстоит также доподлинно установить, почему государственная структура - агентство, отвечающее за контроль медицинских препаратов, на протяжении десятилетий не реагировало, как ему это положено по уставу. Ответ, судя по всему, знает Ирэн Фрашон. По ее словам, в те годы ряд специалистов и фармакологов, с одной стороны, были экспертами этого агентства, а с другой - оплачиваемыми консультантами фармаконцерна.