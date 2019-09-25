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25.09.2019 10:35
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Врач рассказала, как похудеть на бутербродах с колбасой

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Диетологи уверяют, что один из самых главных принципов питания, который помогает быстрее похудеть и потом сохранить нормальный вес, заключается в ограничении калорий. При этом есть можно разную еду.

Главное, не сбить гормональный баланс. То есть, как только появилось ощущение, что гормон голода отступает, надо заканчивать трапезу. Если появилось желание съесть, например, бутерброд с колбасой или десерт после обеда, то рекомендуется перед этим употребить хорошую порцию овощного салата.

Фото: pixabay.com
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- Съели салат - получили не так много калорий, зато есть объем, который заполнил желудок. Важно понимать, что можно съесть бутерброд с колбасой, а можно - с колбасой и сельдереем. В последнем случае калорийность осталась прежней, только вот в жировую ткань ничего не пошло, - пояснила "Вечерней Москве" диетолог Елена Соломатина.

Специалист предупредила, что часто люди принимают за голод жажду и потерю энергии. Кроме того, многие привыкли уходить из-за стола с чистой тарелкой - то есть, даже насытившись, доедать пищу до конца. Отсюда и лишний вес.

Общество Здоровье
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