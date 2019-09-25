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25.09.2019 09:12
Рубрика: Общество

Врач рассказала, в каком случае пальмовое масло безвредно

Текст: Тимур Алимов
Пальмовое масло по своим свойствам - полезным и вредным - мало чем отличается от жиров, которые традиционно применяются для приготовления пищи на территории нашей страны.
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Для организма здорового человека периодическое употребление пальмового масла не окажет вреда. К примеру, даже бутерброд с тонким слоем чистого пальмового масла один раз в два-три дня не вызовет необратимых последствий для человека.

Фото: iStock
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Об этом "Вечерней Москве" рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. Она отметила, что питание в целом должно быть сбалансировано и разнообразно.

- Пальмовое масло - традиционный продукт народов азиатско-тихоокеанского региона и стран Африки. Оно даже полезно. Но масло, о котором мы говорим (импортируемое в Россию - прим. "РГ"), по составу другое. Оно состоит наполовину из вредных для организма фракций - насыщенных жиров, а наполовину из ненасыщенных, которые компенсируют потенциальный вред, - пояснила врач.

По словам диетолога, наиболее полезными свойствами обладает жидкое пальмовое масло. В нем много липидов, но при этом оно быстро окисляется - так же, как, например, отечественное льняное масло - оно насыщено важными для здоровья элементами, но долго не хранится. Однако в Россию, в основном, завозится твердое пальмовое масло с пониженным содержанием липидов.

- Он удобен в производстве и имеет длительный срок годности. Он, конечно, не полезен как полезен изначальный продукт. Но говяжий жир тоже содержит насыщенные жиры, его люди едят и не умирают, - сказала Елена Соломатина.

Фото: iStock
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В целом, говорит диетолог, потребление жиров необходимо снижать при повышенном содержании холестерина, атеросклерозе, проблемах с печенью. В пальмовом масле холестерина нет, но оно потенцирует его выработку организмом. Так что детям и пожилым людям не стоит злоупотреблять, например, дешевыми сырками со сладкими наполнителями, они не принесут пользы. К ним можно относиться как к десерту, но питаться постоянно нельзя. То же самое относиться и к сливочному маслу.

Диетолог отметила, что гораздо страшнее пальмового масла трансжиры. Употреблять в пищу продукты с их содержанием однозначно не следует.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание
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