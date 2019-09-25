Выставка о судьбе династии Юргенсон пройдет в Московской консерватории им. П.И. Чайковского

Россия. Москва, 25 сентября 2019. В Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского открывается выставка "Петр Юргенсон: издатель и меценат", подготовленная совместно с Российским национальным музеем музыки и Благотворительным фондом "Фонд П. Юргенсона". Событие откроет серию праздничных мероприятий, посвященных всемирно известной династии Юргенсон. Все они будут приурочены к 70-летию со дня рождения Бориса Петровича Юргенсона - основателя Благотворительного фонда "Фонд П. Юргенсона".

Родоначальник династии Юргенсон - выдающийся нотопечатник, промышленник, меценат, один из основателей Московского отделения Русского музыкального общества Петр Иванович Юргенсон, чьим трудом был ознаменован расцвет эпохи русских композиторов. Музыкальное издательство Юргенсона - крупнейшее в императорской России - выпустило произведения свыше 500 русских композиторов, включая Бородина, Глинку (первое полное собрание сочинений), Даргомыжского, Кюи, Лядова, Мусоргского, Прокофьева, Рахманинова, Ребикова, Римского-Корсакова, Скрябина, Стравинского, Чайковского и многих других. Также Юргенсон издал большое число зарубежных классиков, в числе которых Бах, Вагнер, Вебер, Моцарт, Шопен, Шуман. В 1868 году Петр Юргенсон выпустил первое сочинение Чайковского, а затем практически все произведения знаменитого композитора.

Как рассказали в Российском национальном музее музыки, посетители смогут увидеть и уникальные документы: контракт, подписанный П.И. Чайковским с фирмой Петра Юргенсона, расписку П.И. Чайковского о передаче Юргенсону права на издание либретто сразу нескольких опер - "Евгений Онегин", "Мазепа", "Орлеанская дева", а также доверенность на ведение денежных расчетов с концертными обществами и музыкальными издателями и лучшие образцы нотоиздательского искусства фирмы Юргенсона, которые не раз получали заслуженные золотые медали на международных выставках, в том числе специальные нотные сборники для домашнего исполнения и симфонических оркестров. Также на выставке будут представлены уникальные реликвии из семейного собрания Юргенсонов - подсвечник, который по легенде зажигали во время визитов П.И. Чайковского к Юргенсону, бронзовая скульптура Дон-Кихота, картины и фотографии, где запечатлены несколько поколений знаменитой династии.

Фото: Пресс-служба Благотворительного фонда "Фонд П.Юргенсона"

Генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов рассказал, что архив Петра Юргенсона представляет большую ценность для собрания музея. "Российский национальный музей музыки хранит коллекцию, которая насчитывает миллион единиц хранения и представляет историю отечественной и мировой музыкальной культуры. Среди ценнейших фондов музейного собрания - Архив издателя и коллекционера Петра Юргенсона. Архив содержит документы выдающихся деятелей музыкальной культуры от Бортнянского и Глинки до Глиэра и Прокофьева. И, конечно, ценнейшая часть - рукописи и документы П.И. Чайковского. Представленная Музеем музыки выставка - редкая возможность рассказать не только об известных композиторах, но и о меценате, издателе, коллекционере, без которого многое бы не состоялось в истории музыки".

Фото: Пресс-служба Благотворительного фонда "Фонд П.Юргенсона"

Сохранить и возродить наследие Юргенсон - именно такую миссию взял на себя правнук издателя Борис Петрович, когда решил основать благотворительный фонд. В настоящее время Фонд П. Юргенсона находится под чутким руководством дочери Бориса Петровича - актрисы Анастасии Юргенсон. Говоря о своем знаменитом прапрадеде, она отмечает, что интересы выдающегося нотопечатника всегда служили исключительно музыкальному искусству, что наглядно подтверждают его взаимоотношения с Чайковским. "Петр Иванович был совершенно уникальной личностью. Сила его духа и размах музыкально-издательского дела объясняются закалкой, которая берет начало в его детстве. Из бедного мальчика, сына эстонского рыбака и швеи, он превратился в успешного мецената - зарабатывать начал уже с 14 лет. При этом он никогда не стремился к личной наживе: его вдохновляла музыка, и он хотел принести пользу музыкальной культуре. Петр Иванович на уровне чувств понимал ранимую натуру Чайковского и оказывал ему абсолютную и безусловную поддержку. Деньги он давал ему совершенно не скрепя сердце, ибо хотел, чтобы гений Чайковского жил и рождал новые произведения. Такое могло произойти только в императорской России, где основой была духовность. Юргенсон ясно видел ее в музыке Петра Ильича и понимал, что ее необходимо транслировать в мир", - рассказала Анастасия Юргенсон.

Фонд П. Юргенсона, основанный в 1998 году, нацелен на возрождение наследия Петра Юргенсона и реализацию программ поддержки современных талантливых музыкантов и композиторов. Фонд регулярно проводит благотворительные концерты, творческие вечера и семинары, в которых принимают участие заслуженные деятели культуры, композиторы, музыканты, представители научного сообщества, а также юные почитатели искусства. В 2001 году совместно с Союзом композиторов России, Московской консерваторией, Центром современной музыки при поддержке Министерства культуры РФ фонд учредил международный конкурс молодых композиторов имени П.И. Юргенсона - он проводится раз в два года. Произведения победителей конкурса издаются фондом в специальной серии "Музыка третьего тысячелетия".

Пресс-служба Благотворительного фонда

"Фонд П. Юргенсона"

Максимова Екатерина +7 (903) 141 03 37

pjurgenson@prophet.com.ru

Фото: Пресс-служба Благотворительного фонда "Фонд П.Юргенсона"

Информационная справка

Благотворительный фонд "Фонд П. Юргенсона"

Основан в 1998 году правнуком Петра Ивановича Юргенсона Борисом Петровичем Юргенсоном при участии Дмитрия Лихачева, Мстислава Ростроповича, Ирины Антоновой, Никиты Михалкова, Геннадия Рождественского, Михаила Плетнева и других видных деятелей культуры. Главными задачами Фонда являются: создание музея и мемориальной библиотеки "Нотница Юргенсона", возрождение "Музыкального издательства П. Юргенсона" и "Торгового дома П. Юргенсона", популяризация русской и зарубежной классики и произведений современных российских композиторов, всестороннее содействие музыкальному образованию. В попечительский совет вошли: Святослав Бэлза, Вера Горностаева, Всеволод Задерацкий, Владислав Казенин, Елена Труханова, Андрей Эшпай. До последних дней руководил Фондом правнук П.И. Юргенсона, доктор геолого-минералогических наук, ответственный секретарь Союза композиторов России Борис Петрович Юргенсон. Сейчас Фонд возглавила его дочь Анастастия Борисовна Юргенсон.

Фонд совместно с Центром современной музыки Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского и Союзом композиторов России провел восемь международных конкурсов молодых композиторов имени П.И. Юргенсона, в которых приняли участие более 700 композиторов из 60 стран и 20 регионов России, осуществляет программу издания нот и учебно-методической литературы для детских музыкальных школ и училищ: выпущено в свет 30 нотных сборников, создана "Электронная нотница" - первая в мире нотная библиотека на CD. С 2004 года действует музыкальное издательство "П. Юргенсон". В 1999-2002 годах Фонд проводил благотворительную программу "Юные музыканты - детям-инвалидам" - циклы концертов для детских домов и интернатов.

Совместно с Союзом композиторов России в Музыкальном клубе Гостиной Юргенсон с 2002 года проводится Фестиваль музыки молодых российских композиторов. В возрожденной Фондом П. Юргенсона гостиной бывшей усадьбы П.И. Юргенсона создано ядро будущего музея и мемориальной библиотеки, где прошло более 300 концертов Фестиваля музыки молодых российских композиторов и благотворительных программ для детских домов и интернатов, в которых звучала музыка композиторов из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Перми, Краснодара, Астрахани, Саратова и Калуги, Узбекистана, Армении, Германии. Ведется аудиозапись концертов, их фотохроника с последующим размещением в интернете. Открыта нотно-музыкальная библиотека им. П.И. Юргенсона.

В 2016 году впервые прошел Фестиваль музыки юных композиторов России, в котором участвовали композиторы в возрасте до 18 лет.

За эти годы в мероприятиях Фонда принимали участие десятки профессоров Московской и Санкт-Петербургской консерваторий и других учебных заведений, а также музыкальные и общественные деятели, в том числе Владислав Игоревич Казенин, Рашид Фагимович Калимуллин, Всеволод Всеволодович Задерацкий, Вячеслав Вячеславович Медушевский, Сергей Михайлович Слонимский, Елена Леонидовна Труханова, Сергей Александрович Осколков, Борис Семенович Гецелев, Лейла Загировна Исмагилова, Роман Семенович Леденев, Леонид Игоревич Лундстрем, Иван Глебович Соколов, Елена Золотова, Антон Аркадьевич Ровнер, Кирилл Алексеевич Уманский, Владимир Григорьевич Тарнопольский, Вячеслав Георгиевич Рожновский, Федор Михайлов Софронов, Анатолий Иванович Киселев, Фарадж Кара оглы Караев, Марк Ильич Пекарский, Анна Григорьевна Шатковская, Татьяна Григорьевна Шатковская-Айзенберг, Андрей Валерьевич Зеленский, Любовь Терская.