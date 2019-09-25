Дело вело Главное следственное управление СК по Северо-Кавказскому федеральному округу. Статья, которую подобрали Зарицкому, - мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.
Рассматривать дело будет Симоновский районный суд Москвы. Зарицкий был объявлен в розыск с лета 2017 года. Смогли задержать его лишь весной этого года в Москве. Само дело Зарицкого - часть огромного расследования и было выделено в отдельное производство из огромного уголовного дела главы преступного сообщества Аслана Гагиева.
Как рассказали корреспонденту "РГ", соучастники преступления изготовили фиктивный договор между двумя фирмами, и по нему в феврале 2008 года на банковский счет "ФЛК-Комплект" с "Финансовой лизинговой компании" были переведены 290 миллионов рублей. Эту сумму Зарицкий с товарищами просто украл.
Похищенные миллионы, подчеркнули в СК, ушли на покупку дорогой недвижимости.
По версии следствия, Юрий Зарицкий о хищении денег договорился со своим генеральным директором компании Наилем Малютиным, Асланом Гагиевым и другими гражданами. При этом в следственном ведомстве подчеркнули, Зарицкий хотя и совершил преступление вместе с Асланом Гагиевым, но не входил в его преступное сообщество.
Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение по этому делу, и оно готово отправиться в суд. А в это время СК по Северо-Кавказскому федеральному округу продолжает расследование преступлений других соучастников этого преступления. Сам Гагиев в настоящее время знакомится с материалами выделенного в его отношении уголовного дела.
Еще в начале этого года появилось сообщение, что Московский окружной военный суд рассмотрит дело в отношении 12 предполагаемых участников банды Аслана Гагиева без присяжных заседателей и допуска слушателей. По информации из суда, сами обвиняемые выразили отказ от суда присяжных и от "тройки" судей.
Двенадцать фигурантов обвинили в участии в преступном сообществе, бандитизме, убийствах и покушениях на убийство, похищении человека, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте оружия.
Среди самых резонансных преступлений, совершенных организованной преступной группой Гагиева, по версии следствия, - убийства мэра Владикавказа Виталия Караева и вице-премьера Северной Осетии Казбека Пагиева. Всего, по данным СК, на счету банды более 40 убийств. Все убийства были заказными. Некоторые заказывал сам Гагиев. А преступную организацию он создал в 2004 году. Гагиева, объявленного в международный розыск в 2014 году, задержали в Австрии и вернули домой.