Следственный комитет объявил о завершении расследования дела о мошенничестве на 290 миллионов рублей. Фигурант дела - Юрий Зарицкий, заместитель генерального директора "ФЛК-Комплект". А деньги, по версии следствия, он украл у "Финансовой лизинговой компании", организации с государственным участием в уставном капитале.

Дело вело Главное следственное управление СК по Северо-Кавказскому федеральному округу. Статья, которую подобрали Зарицкому, - мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Рассматривать дело будет Симоновский районный суд Москвы. Зарицкий был объявлен в розыск с лета 2017 года. Смогли задержать его лишь весной этого года в Москве. Само дело Зарицкого - часть огромного расследования и было выделено в отдельное производство из огромного уголовного дела главы преступного сообщества Аслана Гагиева.

В Следственном комитете РФ отдельно подчеркнули - Зарицкий хотя и совершил преступление вместе с Асланом Гагиевым, но сам не входил в его преступное сообщество

Как рассказали корреспонденту "РГ", соучастники преступления изготовили фиктивный договор между двумя фирмами, и по нему в феврале 2008 года на банковский счет "ФЛК-Комплект" с "Финансовой лизинговой компании" были переведены 290 миллионов рублей. Эту сумму Зарицкий с товарищами просто украл.

Похищенные миллионы, подчеркнули в СК, ушли на покупку дорогой недвижимости.

По версии следствия, Юрий Зарицкий о хищении денег договорился со своим генеральным директором компании Наилем Малютиным, Асланом Гагиевым и другими гражданами. При этом в следственном ведомстве подчеркнули, Зарицкий хотя и совершил преступление вместе с Асланом Гагиевым, но не входил в его преступное сообщество.

Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение по этому делу, и оно готово отправиться в суд. А в это время СК по Северо-Кавказскому федеральному округу продолжает расследование преступлений других соучастников этого преступления. Сам Гагиев в настоящее время знакомится с материалами выделенного в его отношении уголовного дела.

Еще в начале этого года появилось сообщение, что Московский окружной военный суд рассмотрит дело в отношении 12 предполагаемых участников банды Аслана Гагиева без присяжных заседателей и допуска слушателей. По информации из суда, сами обвиняемые выразили отказ от суда присяжных и от "тройки" судей.

Двенадцать фигурантов обвинили в участии в преступном сообществе, бандитизме, убийствах и покушениях на убийство, похищении человека, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте оружия.

Среди самых резонансных преступлений, совершенных организованной преступной группой Гагиева, по версии следствия, - убийства мэра Владикавказа Виталия Караева и вице-премьера Северной Осетии Казбека Пагиева. Всего, по данным СК, на счету банды более 40 убийств. Все убийства были заказными. Некоторые заказывал сам Гагиев. А преступную организацию он создал в 2004 году. Гагиева, объявленного в международный розыск в 2014 году, задержали в Австрии и вернули домой.