Зеленский опубликовал фото с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский, который сейчас находится на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, опубликовал 25 сентября в Twitter снимок, где он стоит рядом с президентом США Дональдом Трампом, вместе с ними на снимке - супруги лидеров, Мелания Трамп и Елена Зеленская.

Ранее Зеленский также написал, что ожидает "мощной" встречи с Трампом.

Украинский президент, кроме того, выступил с речью на Генассамблее, где обвинил Россию в причастности к конфликту на востоке Украины и призвал к обновлению международных организаций, которые "сегодня действуют со сбоями".