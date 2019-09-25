Зеленский опубликовал фото с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский, который сейчас находится на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, опубликовал 25 сентября в Twitter снимок, где он стоит рядом с президентом США Дональдом Трампом, вместе с ними на снимке - супруги лидеров, Мелания Трамп и Елена Зеленская.
Ранее Зеленский также написал, что ожидает "мощной" встречи с Трампом.
Украинский президент, кроме того, выступил с речью на Генассамблее, где обвинил Россию в причастности к конфликту на востоке Украины и призвал к обновлению международных организаций, которые "сегодня действуют со сбоями".
Вчора поспілкувалися з @RealDonaldTrump та @FLOTUS на Офіційному прийнятті від Президента США та Першої леді. Сьогодні продовжимо у робочому режимі! pic.twitter.com/8pnu5nHxgU— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 25 сентября 2019 г.