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Рубрика: В мире

Зеленский опубликовал фото с Трампом

Текст: Константин Волков

Президент Украины Владимир Зеленский, который сейчас находится на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, опубликовал 25 сентября в Twitter снимок, где он стоит рядом с президентом США Дональдом Трампом, вместе с ними на снимке - супруги лидеров, Мелания Трамп и Елена Зеленская.

Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
Опубликована стенограмма разговора Трампа с Зеленским

Ранее Зеленский также написал, что ожидает "мощной" встречи с Трампом.

Украинский президент, кроме того, выступил с речью на Генассамблее, где обвинил Россию в причастности к конфликту на востоке Украины и призвал к обновлению международных организаций, которые "сегодня действуют со сбоями".

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