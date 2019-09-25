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25.09.2019 16:40
Рубрика: В мире

Зеленский принес на Генассамблею пулю

Текст: Евгений Шестаков (Нью-Йорк)
Президент Украины Владимир Зеленский, выступавший на Генассамблее ООН, принес на заседание пулю. Ее стоимость он оценил в 10 долларов.
Фото: REUTERS/ Lucas Jackson Фото: REUTERS/ Lucas Jackson
Фото: REUTERS/ Lucas Jackson

Откуда украинский лидер взял эту цифру - не столь важно. Забавно другое - в 2017 году предшественник Зеленского притащил на Совбез ООН некие паспорта россиян и пытался с их помощью доказать, что Россия - агрессор.

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Зеленский встал на неверный путь этого "персонажа". Он утверждал, что показанная пуля убила украинского певца Василия Слипака в Донбассе. Что делал солист парижской оперы в зоне боевых действий, Зеленский не объяснил, но очевидно, что там он не выступал с концертами и тоже убивал своих соотечественников. Однако эти убийства Зеленский оправдывает.

Все остальное выступление президента Украины носило риторический характер и было призвано вызвать жалость к Киеву. Вот только ничего конструктивного, как покончить с гражданской войной в своей стране, Зеленский не предложил. Зато отметился ценной мыслью, что в мире не существует "чужих войн". Непрозрачный намек, обращенный к украинским спонсорам. В одном Зеленский был прав - каждый мировой лидер несет ответственность за судьбу мира. И президент Украины тоже отвечает за то, когда в его стране воцарится мир и украинцы перестанут убивать друг друга.

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