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26.09.2019 20:28
Рубрика: Спорт

"Витязь" к бою готов

Александр Поветкин выйдет на ринг в декабре
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 217(7975)
Бывший чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA Александр Поветкин проведет свой следующий бой 7 декабря. "Русский витязь" будет биться с американским боксером Майклом Хантером в андеркарде матча-реванша Энди Руис - Энтони Джошуа, который состоится в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии.

Переговоры между представителями Поветкина и Хантера находятся в финальной стадии. Об этом сообщает портал BoxingScene со ссылкой на промоутера Эдди Хирна, который представляет интересы Джошуа.
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В последний раз Поветкин выходил на ринг 31 августа в Лондоне. Александр дрался с двоюродным братом знаменитого британского боксера Тайсона Фьюри - Хьюи Фьюри. Команда более молодого противника ставила на то, что у 39-летнего Поветкина не хватит сил на все 12 раундов и в концовке поединка из-за постоянных клинчей у него начнутся проблемы с выносливостью. Однако россиянин выглядел очень достойно и одержал победу единогласным решением судей, завоевав вакантный титул чемпиона WBA International.

Майкл Хантер бился совсем недавно - 13 сентября в Нью-Йорке. Его соперником был еще один россиянин - Сергей Кузьмин, который побывал в легком нокдауне и потерпел первое поражение в профессиональной карьере. Тогда же Хантер, получивший титул чемпиона WBA Inter-Continental в тяжелом весе, заявил о желании встретиться с "Русским витязем".

Глава промоутерской компании "Мир Бокса" Андрей Рябинский также подтвердил интерес к этому поединку с российской стороны.

- Бой с Майклом Хантером обсуждается, - приводит слова Рябинского пресс-служба компании. - Александр недавно уверенно победил Хьюи Фьюри, избежал травм и будет готов провести бой в декабре. Посмотрим, как будет складываться ситуация.

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