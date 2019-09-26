Басманный райсуд Москвы продлил до 30 декабря арест экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова.

Он один из фигурантов уголовного дела о хищении природного газа у "Газпрома" на 30 миллиардов рублей.

Также его обвиняют в причастности к убийствам заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника президента республики Фраля Шебзухова.

Защита арестованного настаивала на изменении меры пресечения на более мягкую, вплоть до перевода под домашний арест или освобождение его под залог.

Но представитель следственного ведомства, которое и обратилось с ходатайством в суд о продлении содержания бывшего сенатора под стражей, категорически настаивал на прежней мере пресечения - содержании в СИЗО. Он аргументировал свое заявление тем, что обвиняемый в тяжких преступлениях, находясь на воле, может не только повлиять на ход расследования уголовного дела, оказать давление на свидетелей, но и скрыться от правосудия, сбежав за границу.

С позицией следователя полностью согласился представитель надзорного ведомства.

Басманный суд столицы также поддержал ходатайство следствия о продлении содержания под стражей Рауля Арашукова - отца экс-сенатора, бывшего руководителя одного из крупных подразделений "Межрегионгаза". Он подозревается в хищениях и в создании преступного сообщества.

Кроме того, фигурантами дела являются их родственники и друзья, занимавшие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа и силовых структурах. Под стражей находятся девять фигурантов этого громкого дела.