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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Арашуковы не выйдут

Экс-сенатор остается под стражей
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Столичный выпуск № 216(7974)
Басманный райсуд Москвы продлил до 30 декабря арест экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова.

Он один из фигурантов уголовного дела о хищении природного газа у "Газпрома" на 30 миллиардов рублей.

Также его обвиняют в причастности к убийствам заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника президента республики Фраля Шебзухова.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
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Защита арестованного настаивала на изменении меры пресечения на более мягкую, вплоть до перевода под домашний арест или освобождение его под залог.

Но представитель следственного ведомства, которое и обратилось с ходатайством в суд о продлении содержания бывшего сенатора под стражей, категорически настаивал на прежней мере пресечения - содержании в СИЗО. Он аргументировал свое заявление тем, что обвиняемый в тяжких преступлениях, находясь на воле, может не только повлиять на ход расследования уголовного дела, оказать давление на свидетелей, но и скрыться от правосудия, сбежав за границу.

С позицией следователя полностью согласился представитель надзорного ведомства.

Басманный суд столицы также поддержал ходатайство следствия о продлении содержания под стражей Рауля Арашукова - отца экс-сенатора, бывшего руководителя одного из крупных подразделений "Межрегионгаза". Он подозревается в хищениях и в создании преступного сообщества.

Кроме того, фигурантами дела являются их родственники и друзья, занимавшие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа и силовых структурах. Под стражей находятся девять фигурантов этого громкого дела.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России СКФО Карачаево-Черкесия Уголовное дело сенатора Рауфа Арашукова
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