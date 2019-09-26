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Рубрика: Экономика

Большинство россиян в пригородном сообщении используют автобус и электричку

Текст: Елена Березина
Стоимость проезда не является ключевым критерием для россиян при выборе пригородного транспорта, показал опрос Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) (есть в распоряжении "РГ"). Ключевым критерием при выборе вида транспорта для пригородной поездки является время в пути, а стоимость проезда по значимости занимает только четвертое место.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Основными критериями (респонденты могли выбрать несколько вариантов) при выборе вида транспорта для поездки между городом и областью были указаны время в пути (68,9%), комфорт в транспортном средстве (60,8%), удобство расписания (60,0%). Критерий стоимости проезда по значимости отметили только 53,6% участников опроса. Кроме того, пассажиров волнуют транспортная ситуация (наличие пробок), удобное расположений станций посадки, маршрут движения и короткое время ожидания транспорта. Большинство опрошенных тратят на дорогу в один конец между городом и областью от 45 минут до 1 часа (22,7%) или 1-1,5 часа (20,5%), в среднем - 1 час 14 минут.

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Чаще всего россияне для пригородных поездок пользуются общественным транспортом: автобусным (25,9%) и железнодорожным (25,4%). Личный автотранспорт для таких поездок используют 22,3% опрошенных, маршрутные такси - 18,2%. Основные цели поездок - встречи с родственниками или друзьями (53,5%), отдых, хобби и спорт (48,4%), работа (38,6%), а также поездки на загородные участки (30,5%).

Выше всего по качеству для пригородной поездки россияне оценивают личный автомобиль (средняя оценка - 3,9 из 5) и такси (3,5). Оценка качества железнодорожного транспорта составила 3,3 балла, автобусного - 3,0. Хуже всего респонденты оценивают пригородные маршрутные такси ("маршрутки"): 2,6 балла.

Фото: Константин Завражин
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А вот каршеринг подкачал. Результаты анкетирования показали, что более половины (58,4%) опрошенных пока не рассматривают каршеринг как альтернативу другим видам транспорта. Также 21% указал, что в их населенном пункте такая услуга отсутствует, а 15,9% отметили, что вообще не знают про такой сервис.

"С учетом зафиксированной по результатам опроса высокой востребованности общественного транспорта в пригородных перевозках можно говорить о запросе пассажиров к регуляторам и перевозчикам на повышение качества транспортного обслуживания, в первую очередь за счет ускорения перевозок, внедрения новых и более комфортных транспортных средств, формирования более удобного расписания, в том числе с применением тактового движения", - отметил генеральный директор ИПЕМ Юрий Саакян.

Всего в анкетировании приняли участие более 3400 человек из 73 регионов. Полностью прошли опрос 2156 респондентов, а каждый пятый оставил предложения по улучшению работы пригородного транспорта.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Общество
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