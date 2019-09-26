Борис Джонсон не намерен просить отсрочки по "брекзиту"

Борис Джонсон в спешке вернулся в Лондон из Нью-Йорка, где сейчас проходит сессия Генассамблеи ООН. Премьер, явно недовольный и, как думала оппозиция, уязвленный решением Верховного суда о том, что его попытка приостановить работу парламента была незаконной, прямо из аэропорта направился к депутатам и пошел в новую атаку. У Джонсона спросили, будет ли он, как того требует недавно принятый закон, просить ЕС дать Великобритании очередную отсрочку по "брекзиту", если стороны не смогут договориться об условиях выхода. "Нет", - решительно ответил глава кабмина.

По словам судьи Джона Лоуса, дяди главного "архитектора "брекзита" Доминика Каммингса , если глава британского правительства действительно сдержит слово, то, весьма вероятно, окажется за решеткой. Оппозиция неоднократно заявляла, что не простит Джонсону неповиновение закону и подаст на него в суд при первой же возможности. Это звучит особенно грозно, если вспомнить, что еще пару дней назад Верховный суд своим решением о пророгации сыграл против Джонсона. Сам же премьер рассчитывает до установленного законом срока - 19 октября - успеть заключить соглашение с ЕС.

Однако при этом он продолжает утверждать, что намерен вывести страну из Евросоюза 31 октября, как и планировалось, со сделкой или же без нее. В этом его главный козырь, как считают эксперты, и именно поэтому, вернувшись из Нью-Йорка, Джонсон почти с издевкой говорит оппозиции: выносите вотум недоверия, давайте созовем новые выборы, если вам не нравится то, что происходит. Он уверен в поддержке той части британцев, которые хотят покинуть Евросоюз, а потому называет день, когда могут пройти такие выборы, "часом расплаты" для оппозиции. И Джонсону есть на что рассчитывать: по данным соцопросов, подданных Соединенного Королевства, настроенных против выхода из ЕС, гораздо меньше, чем тех, кто хочет этого.

Оппоненты Джонсона не торопятся принимать вызов премьера, потому что боятся потерять драгоценные дни перед 31 октября, которые можно потратить на остановку выхода без сделки. Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин неоднократно заявлял, что согласится на выборы только после того, как Джонсон забудет о своей идее выйти из состава ЕС без соглашения. Поэтому единственное, что остается у противников премьера, это надеяться на его добровольную отставку.

Джонсон считает главным козырем перед оппозицией поддержку британцами выхода из Евросоюза

Несмотря на то что теперь у главы британского правительства появился еще один пусть и неоднозначный, но все же оппонент - суд, премьер отнюдь не боится снова бросать ему вызов. В интервью журналисту Роберту Пестону Джонсон не смог дать четкого ответа на вопрос, попробует ли он приостановить работу парламента еще раз. "Я хочу подготовить речь королевы", - ответил с улыбкой он и проигнорировал все попытки собеседника получить конкретный ответ на вопрос. Напомним, что в прошлый раз Джонсон объяснил приостановку работы депутатов на пять недель необходимостью подготовить программу нового правительства, которую королева должна зачитать для открытия очередной сессии парламента в виде тронной речи. Пока не ясно, планирует ли премьер снова попытаться "избавиться" от парламентариев на такой же длинный срок, однако то, что он опять попробует отправить их на перерыв - известный факт, о котором рассказал лидер палаты общин Джейкоб Рис-Могг. По его словам, правительство предложит депутатам прервать работу на короткий срок в связи с проведением ежегодной конференции правящей Консервативной партии, которая пройдет с 29 сентября по 2 октября.