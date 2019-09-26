Приятный сухощавый блондин сам подошел ко мне во время приема: "Рад приветствовать в Северной Ирландии. Мы вас ждали, и хорошо, что вы до нас доехали". Неужели это и есть член британского парламента Йен Пейсли? А когда я, представившись и вовсе не напугав парламентария принадлежностью к "Российской газете", попросил о беседе, сразу же согласился: "Отлично, но только сегодня вечером после приема. Завтра в пять утра уезжаю".

Британский парламентарий Йен Пейсли унаследовал от отца любовь к политике, но не взгляды. Фото: gettyimages

Сын не клон отца

Даже в советские времена редко попадались столь ожесточенные оппоненты типа Йена Ричарда Кайл Пейсли-старшего, он же барон Баннисайд. Как только не клеймила основателя Демократической юнионистской партии в Северной Ирландии за правые взгляды наша пресса. Даже карикатуры в журнале "Крокодил" публиковала. Правда, к концу жизни длиною в 88 лет Пейсли слегка помягчал.

Сын унаследовал от отца любовь к политике, но выбрал в ней стезю совсем иную. Гораздо более гибкий, он ратует за дальнейшее сплочение своей Северной Ирландии с Лондоном. А еще, что гораздо важнее для россиян, мой собеседник стремится, несмотря ни на какие враждебные бушующие в Британии политические вихри, вывести отношения между Соединенным Королевством и нами из кажущегося безвылазным тупика. Так он второй год подряд приглашает нашу сборную вместе со своими, британскими, да еще и с немалой толпой иностранных самбистов в североирландский городок Баллимина, где разыгрывается Кубок президента, понятно какого, по самбо. Поступок по нынешним временам, когда в Британии русских представляют врагами и шпионами, смелый. Кубок президента - одно из немногих мероприятий, неизменно проводящихся шестой год подряд в Соединенном Королевстве и не вылетевших из постоянно сокращаемого российско-британского календаря.

Никаких референдумов больше не будет. Народ проголосовал. Надо и уважать его мнение, и выполнять его волю. С этой Европой - нам не по пути

Мистер Пейсли, в своей речи на вечере открытия вы сказали, что спорт помогает наводить мосты. Но впечатление, будто наши с вами разводятся все дальше и дальше друг от друга.

Йен Пейсли: Это только впечатление. Мосты существуют. Я упомянул их не ради красного словца, а вполне сознательно. Да, в дипломатии - большие сложности. Но кроме нее остаются спорт, культура и, что еще очень немаловажно, экономические отношения. В них заинтересованы обе стороны. Значит, есть точка отсчета, с которой может начаться возвращение к прежним более благоприятным позициям.

Для меня Кубок президента - это тонкий и довольно хрупкий тросик, соединяющий две разошедшиеся во взглядах на мир стороны.

Йен Пейсли: Хорошо, что такой канат есть, он не разорван. Задача - сделать его прочнее. Пусть в этом пока помогает самбо - типично русский вид спорта, который и демонстрирует русскую культуру.

Знаете, вы очень расходитесь в оценках нашей страны со своим отцом - знаменитым североирландским парламентарием.

Йен Пейсли: Я исключительно уважаю политические взгляды моего отца, столпа североирландского юнионизма. Может, благодаря ему, я и выбрал в жизни ту же дорогу - занимаюсь политикой. Но я совсем не клон моего отца. У меня собственные взгляды и представления об этом мире и о том, что в нем происходит.

И все-таки в семье остался своеобразный клон: у вас есть брат-близнец.

Йен Пейсли: Вы, вижу, готовились к беседе, даже сделали наброски. Сначала о брате. Он не пошел в политику, стал священником и помогает ей искренними молитвами. А теперь давайте ваши вопросы.

Никаких референдумов

И первый о брекзите.

Йен Пейсли: О чем же еще.

В Британии за выход из ЕС проголосовали 51,9 процента голосов, а в Северной Ирландии - почти 56.

Йен Пейсли: Дайте-ка мне свою книжицу. Я считаю, что больше. В некоторых округах процент был гораздо выше. А в моем, из которого я избираюсь в парламент, почти три четверти - за выход. Ну хорошо, пусть 74 процента с чем-то. Это о чем-то говорит?

Еще бы. Но сейчас раздаются требования или предложения провести новый референдум, ведь сколько лет прошло с того, с первого...

Йен Пейсли: И сколько не сделано. Нет, никаких референдумов больше не будет. Народ проголосовал. Надо и уважать его мнение, и выполнять его волю. И еще: пора поторопиться с выходом.

С этой Европой - не по пути

Вам так не нравится Европа?

Йен Пейсли: С чего вы взяли? Но с этой Европой - нам не по пути. Точно. Нет.

А как наладить отношения с Россией?

Йен Пейсли: Мы должны нащупать возможности компромисса. Компромисс - это не слабость, а возможность решить проблемы. В парламенте существует группа людей, занимающихся этой нашей с вами проблемой. И я в ней состою. Иногда казалось, что решение близко. Но...

Что вы имеете в виду под этим "но"?

Йен Пейсли: Украину, события в Солсбери.

Вы верите в чужую руку в Солсбери?

Йен Пейсли: Понимаете, вы рассуждаете по-русски, смотрите на события со своей точки. А мы - со своей. Вот и причина этих "но".

А мне кажется, существует небольшая группа людей, принимающих глобальные решения, и тут уж противоречь им - не противоречь...

Йен Пейсли: Вы ошибаетесь, говоря о возражениях. Я веду речь о поисках компромисса, что не одно и то же.

Если я правильно понимаю, хотя, при чем тут "если", вы полностью за линию Джонсона о скорейшем брекзите.

Йен Пейсли: Не ошибаетесь. Иначе нам еще долго обсуждать то, что уже было и обсуждено, и решено.

Не кажется ли вам, что Борис Джонсон действует иногда, как бы это сказать, чересчур решительно? У него появляются новые и новые противники даже из партии тори.

Йен Пейсли (задумавшись): Да, он решителен. И в этом тоже сила политика. Каждый сильный лидер должен быть готов принимать решения, которые не так популярны и за которые его хвалят и благодарят далеко не все. Борис Джонсон - из таких. Он осуществит брекзит - сомнений никаких. Полагаю, в скором времени парламент будет распущен и в стране пройдут новые выборы.

И вы уверены в победе?

Йен Пейсли: В политике можно и нужно бороться за свою цель. Давать заверения в том, что она будет достигнута, - нельзя. Но Джонсон, думаю, одержит победу. Да и кто бы ни победил, все равно брекзит неизбежен.

А если победит Джереми Корбин?

Йен Пейсли: Когда идут выборы, нельзя отбрасывать ни единого варианта. Но в чем проявил себя лидер лейбористов? Доказал, что он неплохой оратор, который ничего особенного для Британии пока не сделал. А у Джонсона - огромная харизма и решительность, смелость брать на себя даже непопулярные решения.

Вы сами будете избираться?

Йен Пейсли: Хороший вопрос. В моем округе об этом спрашивают часто. И я даю положительный ответ.

После беседы

Званый вечер, на который были приглашены гости Йена Пейсли, прошел без всякой помпезности. За столом сидели принцесса Катарина, крупный бизнесмен Майкл-Винн Паркер и другие приглашенные, мирно беседовавшие с русскими гостями. И еще раз прозвучал тост Йена Пейсли: "За наведение мостов!"