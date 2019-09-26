Найдены бутылочки, из которых кормили младенцев в бронзовом веке

В природном парке Альтмюльталь неподалеку от баварского города Дитфурт (Германия) археологи нашли глиняные бутылочки с носиком. Находка говорит о том, что в бронзовом веке, 3000 лет назад, маленькие баварцы пили из них козье и коровье молоко, сообщают ученые в журнале Nature.

"Эти маленькие сосуды дают нам ценную информацию о том, как и чем кормили детей тысячи лет назад", - сказала автор исследования Джулия Данн из Бристольского университета (Великобритания).

Археологи уже находили детские бутылочки, датируемые эпохой Древней Греции или Римской империи. Даже в Древнем Египте были обнаружены сосуды для кормления. Но было неясно, что именно пили их них и предназначались ли они для кормления детей, пожилых людей или для больных.

Теперь же удалось определить, что было в бутылочках. Используя комбинацию различных химических методов для обнаружения определенных жирных кислот, исследователи выяснили, что там было молоко домашних жвачных - коровы, козы или овцы.

"Козье молоко наиболее близко по составу к грудному молоку и было тогда довольно доступно, поскольку овцы, козы были одними из самых распространенных домашних животных. То, что коровье молоко менее подходит для кормления детей, потому что вызывает диарею и проблемы с пищеварением, уже было известно в те времена", - сказала Катарина Ребай-Солсбери, соавтор исследования.

По словам ученых, животное молоко, вероятно, использовали в качестве прикорма, как добавку к материнскому молоку, а также для отлучения от груди.