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26.09.2019 10:41
Рубрика: Спорт

Бывший футболист "Зенита" Фернандо Риксен похоронен в Глазго

Текст: Максим Домчев

В Глазго похоронен бывший футболист местного "Рейнджерс" и "Зенита" из Санкт-Петербурга Фернандо Риксен, скончавшийся 18 сентября после того, как шесть лет боролся с неизлечимой болезнью - амиотрофическим склерозом.

Тысячи человек в Глазго проводили в последний путь 43-летнего голландского футболиста. Автомобиль с его телом проследовал по улицам города, где местные жители и поклонники "Рейнджерс" отдали дань памяти мужественному человеку, который после того, как ему поставили страшный диагноз, прожил шесть лет.

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Автомобиль задержался около стадиона "Айброкс", на котором в свое время Риксен выступал за шотландский клуб. Здесь собрались вдова футболиста Вероника и другие члены семьи, одетые в черные футболки с портретом Риксена и номером два на спине, футболисты "Рейнджерс" во главе с главным тренером Стивеном Джеррардом, а также многочисленные болельщики, сообщает The Sun.

Один из болельщиков поделился воспоминаниями о Риксене: "Я несколько раз встречал его после тренировок, и он всегда находил время, чтобы дать автограф, остановиться и поболтать. Фернандо был хорошим парнем".

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