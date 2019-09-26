Даниил Квят: Когда садишься в машину, адреналин все перекрывает

На домашнем этапе "Формула-1" ВТБ Гран-при России в Сочи российскому пилоту "Торо Россо" Даниилу Квяту приходится выкладываться не только на трассе. Ажиотаж вокруг его персоны велик: как рассказал "РГ" сам гонщик, если на любом другом этапе на медиактивности у него уходит около полутора часов, то на Гран-при России общение с журналистами, разные мероприятия отнимают у Даниила не менее трех часов. Но россиянин понимает свою роль и не жалуется.

Сегодня он уже раздал несколько интервью, в том числе эксклюзивное "РГ", которое можно будет прочитать в одном из ближайших номеров, а также ряду телеканалов. Затем Квят принял участие вместе с несколькими пилотами в пресс-конференции, а потом отдельно ответил на вопросы российской прессы.

То, что из-за замены силовой установки ты будешь стартовать в воскресенье с последнего ряда, как-то изменило подготовку к уик-энду?

Даниил Квят: Акцент сделаем именно на воскресную гонку. Было бы интересно, если бы вмешалась погода.

Дождь - это твое?

Даниил Квят: Не то, что мое. Все хорошо ездят под дождем в "Формуле-1". Но когда ты стартуешь последним, то в дождь перед тобой открывается больше возможностей. Он барахлил этот мотор, и мы знали, что его нужно менять рано или поздно. Решили сделать это как можно раньше, при первой возможности, чтобы иметь свежие двигатели на последние пять гонок. Эти гонки будут очень важными, потому что мы боремся в Кубке конструкторов за высокие позиции.

Какой результат в гонке станет для тебя хорошим?

Даниил Квят: Мы постараемся продвинуться как можно дальше, приблизиться к очковой зоне и войти в нее. Но это будут делать все гонщики. Поэтому придется непросто. Любые очки станут отличным результатом.

Не обидно, что пришлось менять силовую установку на домашней трассе?

Даниил Квят: Да, в каком-то смысле обидно. Но не надо забывать, что это одна из самых обгонных трасс из оставшихся в календаре, поэтому, если менять двигатель, то здесь.

И все же фактор домашней трассы он помогает или мешает?

Даниил Квят: Ни то, ни другое. Когда ты садишься в машину, для тебя ничего не имеет значение. Есть только трасса, повороты. За пределами трассы да, помогает. Мне очень приятно чувствовать поддержку, видеть, что автоспорт развивается в России. По сравнению с теми временами, когда я начал заниматься автоспортом, уровень гонок в стране очень вырос.

Если бы ты был зрителем, то какие участки трассы выбрал бы для просмотра?

Даниил Квят: Скорее всего, место на втором повороте после первой длинной прямой. Естественно трибуну, названную в честь меня. И еще 13-й поворот, там, где связка шикана-шпилька. В этом месте очень легко ошибиться, особенно, когда идет борьба.

А какие места "Сочи Автодрома" ты проходишь наиболее уверенно, как гонщик?

Даниил Квят: Каждый год это меняется. Вы видите одну и ту же трассу, но она меняется. Тот же асфальт, сцепление с ним. Машина меняется, ее настройки. Поэтому каждый год мы вроде бы приезжаем на одну и ту же трассу, но на самом деле, она совсем другая и другие ощущения от машины. Каждый раз выезжаешь на трассу и ищешь предел свой и машины. Какие-то повороты получаются лучше. Какие-то можно улучшить в течение уик-энда.

Говорят, что Даниил Квят в этом году изменился. Стал спокойнее, опытнее…

Даниил Квят: Я не думаю об этом. И когда выезжаешь на трассу, об этом не думаешь. Просто мне пришлось провести без гонок год, обдумать все с другой перспективы, отдохнуть, вернуть страсть к гонкам. В этом году удается больше выжимать из себя, из болида, поэтому приятно работать.

Задумывался, чем займешься после "Формулы-1"?

Даниил Квят: К сожалению, я не вижу будущего. Но мне хотелось бы гонять настолько долго, насколько мне это интересно и у меня горит сердце.

Может, интересно попробовать себя в других гоночных сериях?

Даниил Квят: В прошлом году я был вне "Формулы-1", но мне было ничего не интересно кроме "Формулы-1".

А ралли-рейды?

Даниил Квят: Ралли-рейды - это совсем другая история. Пробовать можно все, что угодно. Но выйти на серьезный уровень не так-то просто. Это совсем другие дисциплины. Как бокс и смешанные единоборства, к примеру.

Ты принимаешь участие в футбольных матчах, следишь за этой игрой. Вопрос футбольный: Месси или Роналду

Даниил Квят: На самом деле, не так слежу за футболом, как вы думаете, я давно не играл. Люблю эту игру, но велика вероятность травмы.

И все таки? Месси или Роналду?

Даниил Квят: И все-таки Тотти.

Отцовство как-то помогает тебе в карьере?

Даниил Квят: Я бы сказал, что это две разные вещи. Когда я на трассе, я сконцентрирован на работе здесь, а дома я семейный человек. Это не имеет прямого влияния на мою карьеру.

Твое утро перед гонкой сильно отличается от обычного?

Даниил Квят: Отличается, естественно. Просыпаемся, делаем какую-то зарядку, завтрак на трассе. Чуть больше других вешей: я приезжаю на трассу, общаюсь с инженерами. В целом воскресное утро не сильно отличается от пятницы или субботы.

У спортсменов часто бывают проблемы со сном. А как с этим у тебя?

Даниил Квят: Я бы не сказал, что сплю очень много, но не сказал бы, что у меня есть проблемы со сном. Бывало, что не удавалось выспаться. Но когда садишься в машину, адреналин все перекрывает и просыпаешься.

Осень - время трансферов в "Формуле-1". Что с этим у тебя?

Даниил Квят: Не планируются какие-то трансферы. Я остаюсь в системе "Ред Булл" в следующем году. Насколько я знаю, это будет "Торо Россо". Но все постоянно меняется. Думаю, надо подождать до декабря.

Если позовут в "Ред Булл", согласишься без раздумий?

Даниил Квят: Когда тебе предлагают перейти в команду, производительность которой выше, тут особо не о чем думать. Но решения принимаются определенными людьми с учетом специфических факторов. Поэтому надо подождать. Я буду делать все со своей стороны, чтобы выбор был сделан в пользу меня. Но сейчас я гонщик "Торо Россо" и должен делать свою работу здесь. Мы счастливы с этой командой вместе.

Учитывая плотный график оставшейся части сезона, удается найти время для семьи?

Даниил Квят: Удается заехать на пару дней. Сейчас будет очень много длинных перелетов. Да времени остается очень мало.

Что думаешь о расширении календаря?

Даниил Квят: Посмотрим. Думаю, в какой-то момент мы нащупаем предел. Думаю, уже сейчас люди ощущают, что мы подходим к этому пределу довольно близко.

Считается, что каждый гонщик - немного технарь. Ты можешь залезть под капот в случае необходимости?

Даниил Квят: Зависит от машины. Как-то у меня был прокол колеса на хайвее, я сам его поменял.

Долго?

Даниил Квят: Ну так. Я в первый раз его менял. Долго на самом деле. Сначала думал кого-то позвать, но потом решил, что там все есть.

На обычной дороге какую машину предпочитаешь? Более семейный вариант или спорткар?

Даниил Квят: Пусть будет немного мощности, да. Но на дорогах общего пользования не нужна особая мощность. А скорости мне и на трассе хватает.

На мотоцикле не возникало желания погонять?

Даниил Квят: Я не очень уверенно себя чувствую не мотоцикле, особенно, когда вокруг машины.

У тебя есть любимые трассы в календаре?

Даниил Квят: Да, вначале ты выделяешь некоторые трассы. Теперь могу сказать, что любая трасса, где твоя машины быстра, становится любимой.