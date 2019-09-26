Данных о пострадавших россиянах при землетрясении в Стамбуле не поступало

Данных о гражданах России, пострадавших в результате землетрясения в Стамбуле, не поступало, заявили в Генконсульстве РФ в Турции.

"Генконсульство России в Стамбуле работает в нормальном режиме", - цитирует слова представителей российской дипмиссии РИА Новости.

Отметим, землетрясение магнитудой 5,8 произошло в 13:59 в 60 километрах к юго-западу от Стамбула. После этого были зарегистрированы афтершоки магнитудой до 4,1 балла. По официальным данным, легкие травмы получили восемь человек. Некоторые здания были повреждены. В частности, известно о разрушении верхней части минарета в одном из районов Стамбула.