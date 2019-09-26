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Рубрика: Культура

Найден уникальный документ, принадлежавший римскому легионеру

Текст: Денис Передельский
Фото: M. Lemke / Antiquity of Southeastern Europe Research Centre of the University of Warsaw Фото: M. Lemke / Antiquity of Southeastern Europe Research Centre of the University of Warsaw
Фото: M. Lemke / Antiquity of Southeastern Europe Research Centre of the University of Warsaw

Польские археологи, проводящие раскопки в римском лагере на территории Болгарии в городе Нова, обнаружили фрагмент уникального документа, удостоверяющего предоставление легионеру римского гражданства.

Как сообщает Science in Poland, это первый подобный документ, найденный в этом лагере. Ученые надеются, что уже скоро удастся его расшифровать, узнать имя легионера и, возможно, некоторые подробности его жизни и службы.

Отметим, что в этом лагере около 2000 лет назад располагались два исторически важных легиона: Восьмой легион Августа и Первый итальянский легион. Артефакт был обнаружен при изучении развалин роскошного дома центуриона.

Фото: Porcier et al./ Journal of Archaeological Science/CC BY-NC-ND 4.0
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"Мы нашли фрагмент документа, удостоверяющего, что император предоставил римское гражданство легионеру после того, как тот завершил свою службу, - говорит руководитель раскопок профессор Петр Дейчек из Исследовательского центра древностей Юго-Восточной Европы Варшавского университета. - Этот сертификат был выгравирован на бронзовой пластине".

В общей сложности науке известно около 1000 подобных документов, найденных по всей территории Римской империи. Однако лишь единицы из них относятся к Дунайскому региону. В данном случае, по мнению ученых, документ был выдан в период правления императора Марка Антония Гордиана III (238-244 гг. н. э.)

Полный текст такого сертификата обычно состоял из двух "страниц", которые скреплялись друг с другом при помощи цепочки. Она продевалась сквозь небольшие отверстия, просверленные в пластинах.

"Интересно, что далеко не каждый мог заглянуть внутрь этого документа, не всегда это мог сделать даже его владелец, - продолжает Дейчек. - Каждый раз после проверки чиновники его запечатывали. Цель этой процедуры состояла в том, чтобы предотвратить копирование и подделку этих важных сертификатов".

В первые годы существования Римской империи только римские граждане, то есть уроженцы Апеннинского полуострова, могли служить в ее армии. Но все изменилось в III веке нашей эры. Рим нуждался во все большем количестве солдат для защиты своих границ.

Поэтому вступать в армию разрешили варварам - из тех племен, которые были союзниками римлян. Впоследствии империя стала набирать войска на своих новых землях, и в них служили не римские граждане.

После как минимум 25 лет службы легионеры-ветераны получали различные награды. Например, тот, кто не был римским гражданином, мог получить гражданство. Это открывало широкие возможности. Так, ветеран, чей документ нашли польские исследователи, мог баллотироваться на важные государственные должности и стать, к примеру, главой какого-нибудь города.

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