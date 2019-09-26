Новости

РФС назвал недопустимыми меры в отношении болельщиков "Спартака" 19:32
Автомобили Jeep подорожали в России 19:27
Профессор рассказала, как метеозависимым пережить магнитную бурю 19:18
Москва предложила ответные меры за невыдачу виз США членам делегации РФ 18:57
Захарова прокомментировала шумиху в США вокруг беседы Трампа с Зеленским 18:52
Доля "Мира" в карточных платежах к концу года достигнет 20 процентов 18:48
Турчак предложил освободить от НДС производителей цифрового оборудования 18:42
В Крыму оценили переговоры Трампа и Зеленского о будущем полуострова 18:39
Полицейская Tesla разрядилась во время погони за преступником 18:21
Бастрыкина возмутило дело о гибели девочки в больнице Татарстана 18:18
Москва считает новые санкции США неприемлемыми 18:12
США расширили санкции против РФ 18:10
В России будут строить пятиэтажные школы 18:05
В Гидрометцентре рассказали про работающие народные приметы 18:05
Геронтолог рассказал, что помогает замедлить старение 18:04
Суд отпустил фигуранта дела о массовых беспорядках Алексея Миняйло 18:01
Suzuki выпустит крошечный кроссовер за 250 тысяч рублей 18:00
В Тверской области под поездом закончилась дорога 17:54
Минстрой: МГУ займется оценкой цифровой трансформации городов 17:52
Матвиенко: РФ готова поделиться с КНР опытом защиты от "цветных революций" 17:45
СМИ: МВФ не договорился с Киевом о предоставлении нового кредита Украине 17:34
МВД будет вести статистику по выпавшим из окон детям 17:27
Косачев: Жак Ширак очень любил Россию 17:24
Средства в регионы будут поступать своевременно 17:18
В Крыму водителя маршрутки уволили за грубость с пенсионерами 17:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как расширится ассортимент газетных киосков
Как расширится ассортимент газетных киосков
Почему школьный звонок не может быть "только для учителя"
Почему школьный звонок не может быть "только для учителя"
В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре
В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре
26.09.2019 18:48
Рубрика: Экономика

Доля "Мира" в карточных платежах к концу года достигнет 20 процентов

Текст: Игорь Зубков

Национальная система платежных карт планирует довести долю операций по картам "Мир" к концу 2019 года до 20-21% от общего объема безналичных платежей на российском рынке, сообщил журналистам глава НСПК (оператор ПС "Мир") Владимир Комлев.

Фото: iStock
Когда лучше оформлять рассрочку, а когда - кредитную карту

По данным за второй квартал 2019 года, доля карт "Мир" на рынке платежей составила 17,5%. Этот показатель продолжает расти, несмотря на то, что основной этап перевода бюджетников на национальные карты был завершен к середине 2018 года, подчеркнул Комлев. В первой половине 2019 года соотношение "бюджетных" и "коммерческих" карт в эмиссии составило 60/40, НСПК ставит целью довести долю "коммерческих" карт до 50%, сказал он.

На данный момент выпущено около 65,5 млн карт "Мир", на конец прошлого года - 53,1 млн, план на 2019 год - 67 млн.

Экономика Финансы Банки
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Москва считает новые санкции США неприемлемыми
Голикова: Незарегистрированные в РФ лекарства поступят в семьи в октябре
В Кремле прокомментировали заявление Лукашенко о миротворцах в Донбассе
Данных о пострадавших россиянах при землетрясении в Стамбуле не поступало
Спутник министерства обороны России вышел на расчетную орбиту