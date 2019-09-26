Доля "Мира" в карточных платежах к концу года достигнет 20 процентов

Национальная система платежных карт планирует довести долю операций по картам "Мир" к концу 2019 года до 20-21% от общего объема безналичных платежей на российском рынке, сообщил журналистам глава НСПК (оператор ПС "Мир") Владимир Комлев.

По данным за второй квартал 2019 года, доля карт "Мир" на рынке платежей составила 17,5%. Этот показатель продолжает расти, несмотря на то, что основной этап перевода бюджетников на национальные карты был завершен к середине 2018 года, подчеркнул Комлев. В первой половине 2019 года соотношение "бюджетных" и "коммерческих" карт в эмиссии составило 60/40, НСПК ставит целью довести долю "коммерческих" карт до 50%, сказал он.

На данный момент выпущено около 65,5 млн карт "Мир", на конец прошлого года - 53,1 млн, план на 2019 год - 67 млн.