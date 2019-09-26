Эксперт: Все, что не будет автоматизировано, уйдет в сектор креативной экономики

27 сентября в Российском союзе промышленников и предпринимателей состоится встреча в новом для общественной деловой организации формате - конференция, в которой примут участие представители креативных бизнесов и классической промышленности. В преддверии мероприятия директор первого университета креативных индустрий в России Universal University Екатерина Черкес-заде рассказала о взаимоотношении культуры и творческих бизнесов, о плюсах и минусах участия государства в креативном секторе и о том, чему художники и промышленники могут поучиться друг у друга.

Творчество может перестать быть дотационной сферой

Что вы думаете о российских креативных кластерах? Насколько они выполняют свою функцию - служить мостом между индустрией и творческим сообществом?

Екатерина Черкес-заде: Креативный кластер как пространство не несет в себе никакой функции, пока там не появятся люди и проекты. Эта функция возникает только тогда, когда собирается сообщество и начинает эту территорию развивать, формирует среду, и получается кластер. Можно создать отличное пространство, но без правильных резидентов, событийной программы, форматов развития территорий и вообще без какой-либо стратегии это пространство не станет креативным кластером. Я думаю, что нужно формулировать не задачи креативного кластера, а задачи, которые надо решить, чтобы развить креативную экономику. Кластер - только один из инструментов для решения подобных задач и уж точно не панацея.

Есть мнение, что российскому креативному сообществу не хватает бизнес-мышления, и именно поэтому творческие индустрии не могут масштабировать свои продукты. Так ли это и почему?

Екатерина Черкес-заде: В понятие "креативные индустрии" входят разные области: кино, анимация, дизайн, мода, информационные технологии, индустрия игровой разработки, архитектура, музыка, современное искусство и другие. Какими навыками и знаниями нужно обладать, чтобы сделать бизнес в каждой из них? Это вопрос, так как у каждой из индустрий свои особенности и стадии развития в России.

Часть креативных индустрий имеет коннотацию культуры. К примеру, театр в России - это не бизнес, это часть культуры, часть культурного наследия страны. То же самое с кино: выживет ли российское кино без Фонда кино и Минкульта, который активно поддерживает эту индустрию? При этом дизайн и разработка компьютерных игр, новые медиа прекрасно себя чувствуют в поле бизнеса и выходят на международные рынки без государственной поддержки.

Односторонние заявления в этой связи не уместны. В России творчество - это как бы дотационная сфера, поэтому первое, что нам необходимо признать: креативные индустрии - часть экономики. Когда мы внутри страны признаем, что существует креативная экономика, экономика идей, которая в отдельных странах сейчас генерирует около 35% ВВП, когда мы начнем размышлять в таких категориях, то все встанет на свои места и креативные индустрии начнут развиваться.

Поддержка государства должна быть аккуратной

Как вы думаете, какие инструменты государственной поддержки креативных индустрий сегодня были бы эффективны?

Екатерина Черкес-заде: Для креативных индустрий важна развивающая и безопасная среда, это экономика человека и для человека. В данном случае государство должно стать платформой для развития, все остальное люди сделают сами. Представители креативных индустрий - это самая мобильная часть населения, поэтому она чаще всего переезжает в другие города или просто эмигрирует, если среда для них не подходит, а вместе с ними уходят и возможности региона. У креативной индустрии огромный экспортный потенциал, поэтому развитие экспорта, представленность на международных площадках, организация бизнес-миссий, облегченный визовый режим для специалистов этой сферы всегда будет актуален.

Любые формы поддержки малого и среднего предпринимательства актуальны и для креативных индустрий, в том числе создание акселерационных программ, которые позволили бы поддерживать проекты на первой стадии развития. Сейчас Universal University (первый университет креативных индустрий в России, куда входят Московская школа кино, Школа архитектуры МАРШ, Британская высшая школа дизайна и другие, более 6000 студентов) фактически сам является инкубатором креативных проектов, в том числе для регионов. Яркий пример - программа "Культурная инициатива / Лидерство в креативных индустриях". Universal University проводит ее совместно с мастерской управления "Сенеж". Это бесплатная программа обучения и поддержки специалистов, желающих запустить проект в области креативных индустрий в своем городе. Наш университет уже сейчас готов выступить платформой для создания бизнес-инкубаторов, так как у бизнеса креативных индустрий очень много специфики, которую важно учитывать.

Как бы вы оценили соотношение государственных и негосударственных игроков в развитии креативных индустрий?

Екатерина Черкес-заде: На территории государства сейчас нет понятия "креативной индустрии", а, собственно, креативные индустрии в России не чувствуют себя единым сектором экономики. Есть индустрия моды, есть индустрия кино, индустрия IT и так далее - у них разная степень государственного регулирования. Часть креативных индустрий находятся в России на территории понятия "культура" и, соответственно, курируются государством.

Что вы думаете о частно-государственном партнерстве как инструменте развития творческих бизнесов? Стоит ли делать ставку на своего рода "институты развития" в сфере культуры?

Екатерина Черкес-заде: Понятие "креативные индустрии" шире, чем понятие "культура". В России эти понятия смешиваются, что влечет за собой неверную трактовку задач. Частно-государственное партнерство - возможный путь развития проектов в этой области, взаимовыгодное для всех, так как развитие креативной экономики в регионе - это и территориальное развитие, переосмысление общественных пространств, развитие туризма, экспорта, создание новых рабочих мест.

Практики и технологии: чему нас учат креативные индустрии

Как бы вы оценили роль технологий в развитии творческих бизнесов и культурной сферы?

Екатерина Черкес-заде: Технологии активно влияют на все сферы жизни, в том числе и на культурные институции, и на бизнес в области креативных индустрий. Мы это всячески приветствуем, потому что digital позволяет реализовывать творческие проекты, продавать, распространять их быстрее и дешевле. Чем более тесным будет взаимодействие технологий и креативных индустрий, тем лучше.

Успевают ли российские культурные институции адаптироваться к новой технологической реальности? Должны ли они адаптироваться? (Пример: театр остается "храмом", игнорируя возможности размещения видеозаписей, ведения трансляции и т.п.).

Екатерина Черкес-заде: В целом не успевают и, конечно, должны адаптироваться. В современном мире театр должен быть больше чем театр, университет - больше чем университет, библиотека - больше чем библиотека. Эти пространства должны быть культурными и образовательными хабами, развивать образовательные программы, быть "третьим местом" для жителей города.

Можно ли применить лучшие практики креативных индустрий (модели сетевого взаимодействия, краудфандинга, коллабораций) к более крупным сегментам экономики?

Екатерина Черкес-заде: Все, что не будет автоматизировано, уйдет в сектор креативной экономики. Поэтому все основные практики, которые сейчас используются в креативных индустриях, будут применяться в других секторах. Игнорировать тренды, сопровождающие креативную экономику, - персонализация, диджитализация, открытость - нельзя, это тренды не креативной, а просто современной экономики.

Как, на ваш взгляд, соотносятся креативные индустрии и культура как отрасль государственного хозяйства / сфера государственной политики / область госрегулирования?

Екатерина Черкес-заде: На территории культуры должны находиться в первую очередь социально ориентированные проекты и проекты, направленные на сохранение культурного наследия. А на территории креативных индустрий развивается прежде всего бизнес. Делить это не нужно, культура - часть креативных индустрий. Есть художник, который творит, а вокруг него есть инфраструктура и среда - галереи, арт-менеджмент, ярмарки современного искусства, выставки и так далее. Нужна платформа для развития, а все остальное люди в креативных индустриях сделают сами. Это люди с активной жизненной позицией, они знают несколько языков, у них есть высшее образование и развито критическое мышление. Поэтому им надо помогать, а часто - просто не мешать. Прямое госфинансирование креативных бизнесов убьет их на корню. Надо поддерживать образовательные программы, давать гранты на обучение, финансировать бизнес-инкубаторы, поощрять льготное кредитование.

Креативные индустрии - своего рода зонтичный термин, объединяющий довольно разнообразные художественные и предпринимательские практики. На ваш взгляд, какие из направлений развиваются наиболее активно и могут считаться образцом или хрестоматийным примером креативной индустрии - дизайн, искусство, урбанистика?

Екатерина Черкес-заде: У каждой индустрии есть свои возможности роста и своя динамика. Креативные индустрии - самые мобильные индустрии, они держатся только на людях. Нужно создавать среду для их развития и новые возможности для реализации человека. Если этого не будет, люди будут просто уезжать туда, где такая среда и возможности есть.