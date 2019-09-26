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Рубрика: В мире

Эмир Кустурица: Русские и сербы никогда не были рабами

Текст: Александр Борисов (Сараево)
Многие народы были взяты в рабство, но не русский и сербский. При этом мы не должны забывать, что крупнейшие города и государства в Европе заработали огромные деньги на рабстве, указывает всемирно известный режиссер Эмир Кустурица.

"Что связывает нас (сербов) с русскими? Это то, что мы никогда не были рабами, - цитирует заявление прославленного артиста и музыканта портал Искра. - Этот факт редко упоминается в нашей историографии, лишь время от времени. Я думаю, что где-то в этом и есть секрет нашего выживания, конечно, помимо Церкви, которой удавалось "тихим огнем", как говорил Иво Андрич (югославский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 1961 года - прим. "РГ"), сохранять наши язык и культуру. Таким образом, сербский народ никогда не был порабощен, но платил дань".

Напомним, что в марте Эмир Кустурица официально занял пост советника сербского члена в Президиуме Боснии и Герцеговины Милорада Додика, после чего поделился с корреспондентом "Российской газеты" своим видением перспектив развития отношений с Россией.

Фото: Екатерина Чеснокова
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"Хочу отметить, что Милорад Додик сделал правильный выбор, предпочтя Западу развитие партнерских отношений с единственным историческим союзником сербов - Россией", - отметил он, добавив, "сербы иногда, как младшие братья, обижаются, что русские нам мало помогают, забывая, что России необходимо защищать свыше 60 тысяч километров государственной границы". В этой связи он высказал позицию, согласно которой Сербии и всем сербам необходимо понять, что проблемой является не то, что кто-то теперь не защищает наши границы, а то, что на протяжении долгого времени мы имели элиту, которая была коррумпирована Западом.

"Думаю, настал момент, когда Сербии необходимо отречься от Иосипа Броза Тито (бывшего югославского лидера), - констатировал Эмир Кустурица. - В этом есть смысл. Поскольку тот, лавируя между Черчиллем и Сталиным, выбрал первого. Сегодня Россия имеет значительные сырьевые запасы, развитую экономическую систему. Когда вы приезжаете в Москву, то видите не только оригинальный российский город, но и большой европейский центр. Нельзя победить Евразию, нельзя даже пытаться с ней воевать. Пытаться воевать с Россией означает воевать с Евразией. Резюмирую - Сербия должна однозначно определиться и окончательно встать на сторону Евразии, поскольку там находится будущее Европы. Европа без России будет старым музеем, где останутся только пожилые люди".

В мире Европа Сербия Персона: Эмир Кустурица
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