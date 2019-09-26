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Еще одна задача для школьников озадачила Сеть. Решение оказалось очевидным

Текст:   Антон Благовещенский
26.09.2019,  
14:26
Фото: Антон Благовещенский/РГ Фото: Антон Благовещенский/РГ
Фото: Антон Благовещенский/РГ

В Twitter наделала шуму новая задача для школьников, которую выложил пользователь с ником amldrss. От ученика требовалось сопоставить слова и геометрические объекты.

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Пост с картинкой за короткое время набрал больше 10 тысяч лайков и свыше 17 тысяч комментариев.

Поначалу решение не находилось, и читатели жаловались, что их способностей не хватает для того, чтобы справиться с задачей.

"Если такие задачи будут давать на собеседованиях, я не найду работу".

"Надо быть гением, чтобы решить такое".

Однако вскоре наблюдательные пользователи смогли увидеть закономерность. Оказалось, что все дело в форме букв.

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