Еще одна задача для школьников озадачила Сеть. Решение оказалось очевидным

В Twitter наделала шуму новая задача для школьников, которую выложил пользователь с ником amldrss. От ученика требовалось сопоставить слова и геометрические объекты.

Пост с картинкой за короткое время набрал больше 10 тысяч лайков и свыше 17 тысяч комментариев.

got this from fb, lama tengok, baru faham 😂 pic.twitter.com/I7Be9yAPK7 — Kema (@amldrss) September 20, 2019

Поначалу решение не находилось, и читатели жаловались, что их способностей не хватает для того, чтобы справиться с задачей.

Kalau soalan nie keluar dlm exam interview, sampai bila2 aku xkerja — Choq Kodok💭 (@choqkodok) September 21, 2019

"Если такие задачи будут давать на собеседованиях, я не найду работу".

Kan nk kata soalan dak ii genius mcm soalan bdk tadika hanet btul — PapiSpagetti (@QayyWhy) September 20, 2019

"Надо быть гением, чтобы решить такое".

Однако вскоре наблюдательные пользователи смогли увидеть закономерность. Оказалось, что все дело в форме букв.