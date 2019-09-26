ФАС будет согласовывать госзакупки у единственного поставщика

Контракт с единственным участником конкурса на госзакупку будет проходить утверждение в Федеральной антимонопольной службе.

Кабинет министров продолжает совершенствовать контрактную систему. Ранее в законодательство вносились изменения, упрощавшие конкурсные процедуры и создавшие дополнительные барьеры для недобросовестных участников.

На заседании в четверг правительство рассмотрело новые поправки в систему закупок товаров и услуг для государственных и муниципальных нужд. Речь о тех случаях, когда в конкурсе участвует единственный поставщик, из-за чего он признается несостоявшимся, а заказчик получает право на заключение контракта с этой фирмой. "Недобросовестные заказчики зачастую используют такие схемы, чтобы отсечь конкурентов, оставить "своих" поставщиков", - подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев.

Чтобы прекратить подобную практику, правительство решило привлечь антимонопольное ведомство. "Теперь такая ситуация будет анализироваться Федеральной антимонопольной службой, и только с их согласия будет заключаться контракт, - сообщил глава правительства. - Эти изменения коснутся тех контрактов, начальную цену которых будет определять правительство, а процедура будет четко определена в этом законе".