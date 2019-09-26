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26.09.2019 15:12
Рубрика: Экономика

ФАС будет согласовывать госзакупки у единственного поставщика

Текст: Владимир Кузьмин

Контракт с единственным участником конкурса на госзакупку будет проходить утверждение в Федеральной антимонопольной службе.

Кабинет министров продолжает совершенствовать контрактную систему. Ранее в законодательство вносились изменения, упрощавшие конкурсные процедуры и создавшие дополнительные барьеры для недобросовестных участников.

Фото: istock
Штрафы за нарушения при госзакупках будут считать по-новому

На заседании в четверг правительство рассмотрело новые поправки в систему закупок товаров и услуг для государственных и муниципальных нужд. Речь о тех случаях, когда в конкурсе участвует единственный поставщик, из-за чего он признается несостоявшимся, а заказчик получает право на заключение контракта с этой фирмой. "Недобросовестные заказчики зачастую используют такие схемы, чтобы отсечь конкурентов, оставить "своих" поставщиков", - подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев.

Чтобы прекратить подобную практику, правительство решило привлечь антимонопольное ведомство. "Теперь такая ситуация будет анализироваться Федеральной антимонопольной службой, и только с их согласия будет заключаться контракт, - сообщил глава правительства. - Эти изменения коснутся тех контрактов, начальную цену которых будет определять правительство, а процедура будет четко определена в этом законе".

Экономика Бизнес Правительство Правительство ФАС
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