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26.09.2019 20:00
Рубрика: Экономика

ФНС: В качестве самозанятых зарегистрировались 210 тысяч человек

Текст: Юлия Кривошапко

В мобильном приложении для самозанятых "Мой налог" зарегистрировались уже 210 тысяч человек. Такие данные озвучил замруководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Дмитрий Сатин на форуме "Диалог с налогоплательщиком".

Около трети самозанятых, официально заявившие о своем статусе, зарегистрировались через программные продукты 20 компаний, интегрировавших API мобильного приложения "Мой налог", уточнил Сатин. В их числе "Яндекс.Такси" и "Ситимобил", Сбербанк, "Альфа-банк", "Ак Барс", "1C", "Фриланс", база недвижимости ЦИАН.

Фото: iStock
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Взаимодействие также тестируется еще с 30 кредитными организациями и операторами электронных площадок, добавил замруководителя ФНС.

"Налоговая сфера - почти зеркальное отражение экономики и общества. Поэтому налоговым администрациям нужно стараться быть на шаг впереди всех изменений, чтобы иметь возможность предоставлять современные услуги", - подчеркнул Сатин.

Специальный налоговый режим действует для граждан, которые не имеют работодателя и наемных работников, создают продукт или услугу самостоятельно, без посредников, и чей доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год. Платить налог они могут без всякой отчетности по ставке 4 процента (для работающих с физлицами) и 6 процентов (для работающих с компаниями и индивидуальным предпринимателями).

Эксперимент действует в четырех пилотных регионах: Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане.

Экономика Финансы Налоги Правительство Минфин ФНС
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