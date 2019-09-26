Вскоре мы будем отмечать 70-летний юбилей образования нового Китая и 70-ю годовщину установления дипломатических отношений с Россией, нашим добрым соседом. В июне текущего года в ходе успешного государственного визита в Россию Председатель КНР Си Цзиньпин вместе с Президентом В.В. Путиным приняли решение о развитии китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, обозначив очередное повышение статуса двусторонних связей. В этот юбилейный год лидеры Китая и России лично возглавили великий поход китайско-российского дружественного сотрудничества в новую эпоху во благо двух государств и их народов, во имя мира и развития на планете.

Вращается колесо истории, и традиционная дружба между крупнейшими соседними державами, Китаем и Россией, уходящая корнями в глубину веков, укрепилась в сердцах наших народов, прошла проверку временем, созрела и, обновившись, становится все более крепкой. В тяжелые годы Второй мировой войны китайский и советский народы, плечом к плечу боровшиеся с общим врагом, связала тесная дружба. Уже на второй день после образования КНР Советский Союз заявил о признании нового Китая и установил с ним дипломатические отношения, после чего направил в помощь большое количество специалистов, внесших важный вклад в развитие китайской промышленности. По разным причинам одно время двусторонние отношения развивались неровно, пройдя через перипетии полемики и противостояния. Однако в конце 80-х годов прошлого столетия КНР и СССР, исходя из тенденций мирового развития и коренных интересов народов двух стран, извлекли важные исторические уроки и, руководствуясь формулой "закрыть прошлое, открыть будущее", нормализовали отношения, указав путь для развития будущих китайско-российских связей.

За 20 лет, начиная с 1992 года, российско-китайские отношения четыре раза переходили на новый уровень: утверждение статуса дружественных государств, "конструктивного партнерства", "партнерства и стратегического взаимодействия" и "всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия". Три основные вехи на этом пути - установление отношений партнерства и стратегического взаимодействия, подписание Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве и окончательное определение линии прохождения государственной границы. Формула "стратегическое взаимодействие" охарактеризовала суть китайско-российских отношений, обозначив их незаменимую стратегическую ценность и глубокое содержание. Определение линии прохождения границы окончательно разрешило доставшуюся от истории проблему, долгое время являвшуюся раздражителем для сторон, сняло груз с китайско-российских отношений, устранило барьеры. Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве в юридической форме закрепил для двух государств концепцию "навеки друзья и никогда враги", заложил прочную основу долгосрочного развития китайско-российских отношений.

Китайско-российский товарооборот превысил 100 млрд долл. США, продемонстрировав двадцатикратный рост по сравнению с показателями двадцатилетней давности

В период после XVIII съезда Коммунистической партии Китая ЦК КПК во главе с его ядром - товарищем Си Цзиньпином - придает большое значение развитию отношений с Россией. Россия была первой страной, которую Председатель КНР Си Цзиньпин посетил в марте 2013 г. после своего избрания на пост главы государства. Это стало отправной точкой реализации "дипломатии крупного государства с китайской спецификой" и началом новой эры в двусторонних отношениях, которые в опоре на достижения предыдущих лет получили беспрецедентное развитие.

Инициирующая и руководящая роль глав государств

Лидеры двух стран на высоком уровне конструируют и направляют развитие китайско-российских отношений. За последние 6 лет Председатель КНР Си Цзиньпин 8 раз посещал Россию с визитами или принимал участие в многосторонних мероприятиях на ее территории, а Президент Российской Федерации В.В. Путин 9 раз побывал в Китае. Главы государств встречались 30 раз в самых разных форматах: за столом переговоров обсуждали широкий круг вопросов и принимали стратегические решения, в неформальной обстановке вместе путешествовали на скоростном поезде и на катере по реке Неве и даже совместно отмечали день рождения в теплой обстановке. Многие эпизоды нашли горячий отклик у общественности, например вручение высших государственных наград, присвоение степеней почетных докторов alma mater глав двух государств, дружеская встреча с детьми и педагогами из Всероссийского детского центра "Океан", теплое общение с юными хоккеистами... Все это яркие проявления высокого уровня китайско-российских связей. И именно благодаря стратегическому планированию и личному руководству глав государств китайско-российские отношения верным курсом устремляются вперед на всех парусах и постоянно покоряют новые рубежи.

Прочное доверие в политической сфере

Наши страны придерживаются принципов взаимного уважения и равноправного диалога, твердо поддерживают друг друга в вопросах самостоятельного выбора пути развития, обеспечения коренных национальных интересов, не допускают на своей территории деятельности любых сил, наносящих ущерб другой стороне, решительно выступают против любого внешнего вмешательства во внутренние дела друг друга. Китай и Россия поддерживают тесные контакты по таким важным вопросам, как суверенитет и безопасность, последовательно углубляют стратегические доверие и негласное взаимопонимание. Стороны ведут диалог о концепциях путей развития и практике государственного управления, обмениваются опытом и совместно реагируют на внешние риски и вызовы в интересах обеспечения безопасной и предсказуемой среды для собственного национального развития.

Плодотворное сотрудничество

В прошлом году китайско-российский товарооборот превысил 100 млрд долл. США, продемонстрировав двадцатикратный рост по сравнению с показателями двадцатилетней давности. Реализуются крупные стратегические проекты в энергетической, авиационной, космической, инфраструктурной сферах. Поставки трубопроводного газа из России по "восточному" маршруту, комплексное взаимодействие в атомной области и состыковка спутниковых навигационных систем стали образцовыми примерами сотрудничества Китая с зарубежными странами. Набирает обороты взаимодействие в сельском хозяйстве, финансовой сфере, электронной коммерции, научно-технической области и на межрегиональном треке. Многие китайские бренды, среди которых "Хуавэй", "Алибаба" и "Грейтвол", стали частью повседневной жизни россиян, делая ее более удобной и принося пользу простым людям. Ведется успешная работа по сопряжению инициативы "Один пояс, один путь" и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Вскоре вступит в силу Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между КНР и ЕАЭС, плодами которого сможет воспользоваться население обширного региона.

Запоминающиеся гуманитарные обмены

Вот уже много лет подряд стороны реализуют масштабные новаторские государственные проекты тематических годов. Китай и Россия совместно учредили Университет ППИ-МГУ (Пекинский политехнический институт - Московский государственный университет) в Шэньчжэне, призванный стать в один ряд с ведущими мировыми вузами. КНР занимает первое место по количеству въездных туристических поездок в Россию и, как показали опросы, проведенные среди россиян, возглавляет список дружественных стран. Продолжает расти число желающих изучать китайский язык, который вошел в список предметов ЕГЭ. Увеличивается и количество молодых китайцев, полюбивших русскую кухню, российские телесериалы и побывавших в России. Наши народы уважительно относятся к истории и традициям друг друга, интересуются притягательной современной культурой. Взаимопонимание и традиционная дружба между давними соседями получают новое дыхание, углубление двухсторонних отношений становится общим стремлением народов Китая и России.

Ответственное и активное сотрудничество по международным вопросам

В условиях беспрецедентных кардинальных изменений в мире Китай и Россия твердо защищают международную систему с центральной ролью ООН и опорой на международное право, содействуют развитию тенденций многополярности и демократизации межгосударственных отношений. Главы Китая и России неоднократно принимали совместные политические документы о ситуации в мире, стратегической стабильности, актуальных вопросах международной повестки дня, в которых указывали на необходимость защиты целей и принципов Устава ООН и следования базовым нормам международных отношений, выступали с четких позиций поддержки многосторонности. Обе страны тесно взаимодействуют в рамках ООН и других многосторонних структур, способствуют интенсивному развитию новых платформ сотрудничества - ШОС, БРИКС, форматов Китай - Россия - Индия и Китай - Россия - Монголия. Китай и Россия совместно разработали и активно продвигают дорожную карту политического урегулирования проблем Корейского полуострова, сообща выступают за сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. Китайско-российское стратегическое взаимодействие стало надежной опорой поддержания мира и стабильности на планете, отстаивания международной справедливости, что отражает активную и принципиальную линию двух ответственных держав, являющихся постоянными членами Совета Безопасности ООН.

В июне этого года Председатель КНР Си Цзиньпин совершил исторический визит в Россию, в ходе которого главы государств объявили о вступлении китайско-российских отношений в новую эпоху. Новая эпоха - это прорывное развитие двусторонних связей, осуществляемое на основе опыта, накопленного за 70 лет совместного поиска. Это требование времени, продиктованное задачами национального развития. Но прежде всего это воплощение общих чаяний и взвешенного выбора народов двух стран.

Делая шаг в новую эпоху, мы открываем новые горизонты сотрудничества и, руководствуясь договоренностями, достигнутыми на высшем уровне, вместе пишем новую главу китайско-российских отношений.

Укрепление взаимопомощи и поддержки в новую эпоху

В сложной международной и региональной обстановке наши страны, объединив усилия, будут еще решительнее поддерживать друг друга в вопросах следования собственному пути, защиты коренных интересов, обеспечения национального развития и процветания. Будем укреплять прямой, честный и доверительный диалог, сообща устранять внутренние и внешние факторы, препятствующие этому процессу. Мы - Китай и Россия - плывем в одной лодке, поэтому готовы искренне помогать друг другу, всегда оставаясь добрыми соседями и надежными всеобъемлющими стратегическими партнерами.

Сопряжение стратегий развития в новую эпоху и глубокая интеграция

Китай и Россия будут укреплять диалог по вопросам стратегии и государственной политики, уплотнять сотрудничество по сопряжению инициативы "Один пояс, один путь" и ЕАЭС, закреплять и развивать достижения в энергетике и других традиционных сферах взаимодействия, искать новые точки роста на таких направлениях, как сельское хозяйство, электронная коммерция, финансы и цифровая экономика, расширять общность интересов. Будем расширять контакты по линии исследовательских структур, СМИ, осуществлять молодежные и межрегиональные обмены в интересах укрепления традиционной дружбы и формирования более тесных связей между народами двух стран. Будем активно популяризировать лучшие достижения национальной культуры, готовить специалистов, проникнутых симпатией к культуре и языку соседнего государства, владеющих всеми необходимыми знаниями, чтобы способствовать обогащению и сближению культур.

Движение в ногу со временем и инновационный подход в новую эпоху

Реагируя на внутренние и внешние изменения, Китай и Россия должны обогащать и обновлять содержание концепций сотрудничества, определяющих вектор развития двусторонних связей. Будем способствовать развитию теории международных отношений, обеспечивать передовой новаторский характер китайско-российских связей, совершенствовать и насыщать деятельность механизмов сотрудничества на всех уровнях, адаптировать их к потребностям развития двусторонних отношений в новую эпоху. Будем искать новые направления взаимовыгодной кооперации, используя предстоящие в ближайшие два года перекрестные Годы научно-технического и инновационного сотрудничества для раскрытия потенциала взаимодействия, создания новых факторов роста, повышения международной конкурентоспособности Китая и России.

Укрепление стратегического взаимодействия и отстаивание справедливости в новую эпоху

В мире, где судьбы людей тесно переплетены, у силового диктата и односторонних действий нет будущего. Глобальное управление должно осуществляться на основе широкого обсуждения, общего созидания и совместного пользования его плодами. Взаимовыгодное многостороннее сотрудничество отвечает чаяниям всех участников международного общения. Китай и Россия продолжат укреплять стратегическое взаимодействие в мировых делах, выступать в поддержку многосторонности в соответствии с принципами всеобщего блага и взаимного выигрыша, принимать на себя ответственность крупных держав, объединять коллективные усилия, защищать Устав ООН и международные нормы, способствовать становлению более справедливого и рационального миропорядка, выстраивать международные отношения нового типа и принимать активное участие в формировании сообщества единой судьбы человечества.

В одной лодке мы прошли путь длиной в 70 лет, и в новую эпоху отправляемся в новое плавание.

В канун 70-летия установления дипломатических отношений мы можем с гордостью сказать, что китайско-российские связи преодолели идеологические и культурно-исторические различия. Сформирована в высшей степени конструктивная, устойчивая, обладающая богатейшим стратегическим содержанием образцовая модель взаимодействия крупных держав. Смотря в будущее, мы можем с уверенностью утверждать, что под руководством стоящих у штурвала глав государств, и при активной поддержке и участии народов отношения между Китаем и Россией в новую эпоху преодолеют все волны, будут идти в ногу со временем, добьются еще лучших результатов на благо двух стран и всего мира.