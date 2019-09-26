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Рубрика: Власть

Голикова: Незарегистрированные в РФ лекарства начнут получать в октябре

Текст: Владимир Кузьмин
Семьи, которым необходимы незарегистрированные в России лекарственные препараты для лечения детей с хроническими заболеваниями, начнут их получать в октябре, рассчитывает вице-премьер Татьяна Голикова.
Фото: Александр Астафьев/РИА Новости Фото: Александр Астафьев/РИА Новости
Фото: Александр Астафьев/РИА Новости

В начале сентября премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении Московскому эндокринному заводу 26,2 миллионов рублей на закупку за рубежом запрещенных в стране лекарств. До 2023 года поставлена задача наладить производство необходимых форм непосредственно в России.

Фото: istock
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В четверг, сообщила Голикова, глава правительства подписал еще одно распоряжение для обеспечения этими лекарственными препаратами непосредственно семьи. "Оно предполагает распределение тех самых 11 тысяч упаковок, которые были поименованы в первом распоряжении", - подчеркнула вице-премьер. Распределяются лекарства на основе заявок, полученных из регионов.

Распоряжение, добавила она, необходимо для того, чтобы Московский эндокринный завод смог получить все необходимые разрешительные документы на ввоз препаратов на территорию России. "Завод планирует осуществить завоз в октябре этого года", - сказала Татьяна Голикова. В этом же месяце семьи начнут получать препараты.

Первоначальная заявка была сделана из расчета годовой потребности и сформирована на 510 детей. "Хотела бы успокоить всех родителей, что если дети какие-то не попали в этот список, который был первоначально сформирован регионами, то они не окажутся без соответствующей поддержки, для них тоже будут выделяться лекарственные средства", - заверила зампред правительства.

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Сейчас правительство и Государственная Дума вырабатывают поправки в законодательство, которые сделают такие закупки регулярными до тех пор, пока Россия не наладит собственный выпуск нужных форм медикаментов.

По словам Голиковой, пока Московский эндокринный завод готовится осуществить поставки, правительство намерено заняться разъяснительной работой с врачами и семьями, как назначить препараты и как их можно получить. "Мы знаем обращения наших уважаемых родителей, которые в семьях имеют таких детей. Они пока не понимают, куда идти, как получать. Все это будет очень четко разъяснено в самое ближайшее время", - пообещала вице-премьер.

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