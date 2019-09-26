Группа ОНЭКСИМ успешно разрешила крупный налоговый спор

В начале сентября Арбитражный суд Московского округа удовлетворил кассационную жалобу группы ОНЭКСИМ и отменил наложенный на нее ранее штраф. Проигрыш в судах означал бы для группы ОНЭКСИМ и всего бизнеса возникновение крайне неприятного прецедента. Внимательно следившие за пертурбациями этого дела российские предприниматели и эксперты облегченно вздохнули - спустя три года суд финальной инстанции не стал прибегать к вольному толкованию норм законодательства, а учел все аргументы и в конечном итоге вынес справедливое решение, которое должно положительно повлиять на настроение бизнес-сообщества. Ведь судебная система продемонстрировала высокий уровень компетентности при рассмотрении конфликтов.

Напомним суть дела. СМИ сообщили, еще 14 апреля 2016 года в офисах компаний группы ОНЭКСИМ появились представители правоохранительных органов. Они изъяли печати и финансовую документацию, которые спустя три года вылились в доначисление компании 504 млн рублей: 333 млн рублей НДС, 124 млн рублей пени и 47 млн рублей штрафов. Обоснование этого решения выглядело достаточно замысловато: дескать, поскольку в офисах ОНЭКСИМа обнаружились печати, принадлежащие его зарубежным партнерам, а собственниками или бенефициарами партнеров числились российские граждане, значит, эти партнеры фактически управлялись из офисов ОНЭКСИМа, и с их выплат за консультации с экспертами ОНЭКСИМа должен был взиматься НДС.

Таким образом, была предпринята попытка использования фактического места управления иностранными компаниями для доначисления НДС по договорам, заключенным с российским консультантом. Понадобилась долгая череда разбирательств и прохождение всей судебной цепочки решений, чтобы все-таки установить истину и отклонить налоговые претензии, тем более что базировались они на достаточно шатком основании.

Допустим, печати некоторых зарубежных компаний действительно какое-то время находились в офисе ОНЭКСИМа. Значит ли это, что данная компания управляется ОНЭКСИМом? Сомнительно. Эксперты однозначно отвергают возможность определения места управления по месту обнаружения печати.

- Место управления доказывается совокупностью факторов, сама по себе печать, безусловно, не может быть доказательством того, что управление компанией осуществлялось именно из России, - говорит руководитель аудиторско-консалтинговой компании "АИП" Сергей Елин. - Этого просто недостаточно, печать могли привезти, у компании может быть две печати, то есть на самом деле вариантов масса. Более того, согласно российскому праву печать вообще необязательный элемент ведения бизнеса, достаточно подписи. Так что печать не является обязательным атрибутом делового оборота.

Понадобилась долгая череда разбирательств, чтобы отклонить налоговые претензии

Следующим пунктом доказательной базы налоговиков был список бенефициаров и собственников партнеров ОНЭКСИМа. Этот аргумент также не может быть окончательным при вынесении решения, поскольку личность владельца или выгодополучателя не может определять статуса резидента или нерезидента, закрепленного за компанией. Вновь прибегая к аналогиям, можно сказать, что если россиянин купит американскую или, например, немецкую компанию, эта компания не станет автоматически российской.

- Категории собственника и места управления напрямую между собой не связаны, - продолжает Сергей Елин. - Место управления компании - это прежде всего место нахождения исполнительного органа, место проведения общих собраний или заседаний совета директоров. По бенефициару ситуация немного другая, но и здесь они не связаны между собой.

Арбитражный суд города Москвы и Девятый арбитражный апелляционный суд оставили жалобы группы ОНЭКСИМ на доначисление налогов без удовлетворения. Ни сложившаяся на сегодняшний день арбитражная практика, ни разъяснения по данному вопросу на министерском уровне не убедили суды. Добиться справедливости удалось с третьей попытки. Суд кассационной инстанции 9 сентября 2019 года определил, что основным критерием для определения места покупателя услуг - а именно в этой роли выступали партнеры ОНЭКСИМа, прибегавшие к помощи его консультантов, - является место государственной регистрации компании. Поскольку плательщики были зарегистрированы в зарубежных юрисдикциях, их деятельность осуществлялась не в России, а в этих странах. При этом, предполагая, что партнеры группы управлялись с территории России, ни налоговые органы, ни нижестоящие суды, ранее рассматривавшие данное дело, не смогли установить, в чем конкретно выражалось это управление, кем и какие конкретно исполнялись управленческие функции.

Это сложное и запутанное дело, осложненное сделками с международной составляющей, отсутствием четких правовых норм и попыткой создания прецедента как раз в силу последней своей особенности, привлекло пристальное внимание российского бизнес-сообщества.

- На моей памяти впервые рассматривается дело о доначислении НДС на основании переквалификации места нахождения покупателя услуг - иностранной компании. Вольное и расширительное применение нормы о месте управления компанией (пп. 4 п. 1 ст. 148 НК) создает опасный прецедент, который может послужить основой для похожих подходов к широкой категории налогоплательщиков, - предупреждал ранее партнер АБ КИАП Андрей Зуйков.

Особенно актуальным решение арбитражного суда кассационной инстанции выглядит в свете необходимости формирования правильных подходов к применению действующего российского деофшоризационного законодательства. Вердикт Арбитражного суда Московского округа может и должен успокоить российский бизнес. Этот пример показал, что система арбитражных судов эффективно выполнила важнейшую функцию установления баланса в отношениях государственных органов и коммерческих организаций и в целом государства и частного бизнеса.