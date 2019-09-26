В столичном Петровском парке состоялся матч-открытие баскетбольной Единой лиги. Его хозяева, "Химки", устроили отличное шоу для болельщиков и обыграли польскую "Зелену Гуру" - 79:75.

Зрителей на эту игру завлекали не только собственно баскетболом. Подмосковный клуб, помимо прочего, пригласил выступить перед матчем популярную латвийскую группу Brainstorm. Да и вообще постарался создать атмосферу большого праздника. Народ усилия химчан оценил - 5742 человека пришли на матч, и эта цифра является новым рекордом посещаемости клуба в домашних встречах Единой лиги.

"Химки" очень серьезно усилились в межсезонье и по именам выглядят не слабее флагмана отечественного баскетбола ЦСКА. Правда, далеко не факт, что мощный состав поможет им сместить армейцев и отобрать титул. Это показал и дебютный матч. "Зелена Гура" в прошлом сезоне была аутсайдером Единой лиги. И пусть летом польский клуб тоже укрепился прилично, вряд ли кто-то ожидал, что победа хозяевам дастся настолько тяжело. Чего стоят хотя бы 11 промахов подряд из-за дуги от Яниса Тиммы - один из лидеров "Химок" установил антирекорд Лиги по этому показателю. "Зелена Гура" могла спастись, когда за минуту до сирены сократила отставание до трех очков. Но в концовке гостям не хватило опыта.

- В этом году мы поменяли десять человек и пока не создали команду, мыслящую одинаково, в чем и состоят наши проблемы, - признал после игры наставник "Химок" Римас Куртинайтис.